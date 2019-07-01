Невероятные фото Беллы Хадид на пляже - ФОТО

Белла Хадид появилась на обложке новго номера французского ELLE. Фотографии полуобнаженной модели завораживают.

Как сообщает Lady.Day.Az, съемки проходили на берегу океана. Увы, команде не повезло с погодой - ледяная вода и промозглый ветер заставили Беллу изрядно постараться, чтобы, по просьбе фотографа, изображать изнывающую от зноя девушку. Будучи профессионалом, супермодель ни разу не выказала недовольства.

Н. Гасымова

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