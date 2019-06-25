Как набрать подписчиков в Instagram? - Честный разговор с начинающим блогером - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Начинающий блогер и бизнес-леди Кристина Марк рассказала Lady.Day.Az о том, как решила стать блогером, что делает, чтобы увеличить число подписчиков, и как начала строить свой собственный бизнес (недавно она запустила бренд одежды). Уверены, ее история окажется полезной многим нашим читателям.

- Как ты решила стать блогером?

- Я просто делаю то, что мне нравится.

- Но делаешь по правилам...

- Разве они есть? (смеется)

- Конечно, это качественная фотография, определенного характера текст к этой фотографии. Темы, которые ты затрагиваешь, в основном те же, о которых говорят другие блогеры.

- Тема саморазвития - моя любимая. Она действительно очень популярна среди блогеров, но, к моему удивлению, эта тема не вызывает активной вовлеченности у подписчиков.

- У тебя сейчас более 4 тысяч подписчиков. Как ты их набирала?

- На половину из них я подписалась сама, чтобы они меня увидели, от кого-то потом отписывалась, другая половина пришла сама

- Тратила ли ты деньги на продвижение публикаций?

- Да. Первое время. Но это не приносило новых подписчиков. Для увеличения аудитории больше подходит коллаборация с другими блогерами, нужно постоянно где-то светиться, с кем-то встречаться. Писать эмоциональные и полезные посты, чтобы подписчики тебя рекомендовали своим друзьям. "Сарафанное радио" всегда в тренде.

- Зачем тебе подписчики?

- Мне просто нравится делиться своими знаниями, при этом делая акцент на естественность. Я очень много читала о саморазвитии, немало методов применила в своей жизни, и возникло острое желание подсказать другим, что это работает. При этом я не идеализирую ни себя, ни то, о чем я говорю, люди должны понимать и осознавать, что за красивой картинкой и текстом обычный человек со всем набором преимуществ и недостатков.

- У тебя растут две дочки, и ты много пишешь о воспитании. И при этом ты особо относишься к их стилю. Значит, твоя аудитория - это в основном молодые мамы, которые являются твоими потенциальными клиентами?

- Нет, свою клиентскую базу я развиваю отдельно. Мой блог - это моя отдушина. На странице @asole_dress я именно работаю, то есть делаю продающие посты.

- А ты сама за какими блогерами следишь?

- За теми, кто пишет об успехе, путешествиях, психологии. За модой я не слежу.

- Хотя сама задаешь тон...

- Мне не всегда нравится то, что я вижу в магазинах. А то, что мне нравится, порой очень сложно найти. Может именно поэтому я решила создать свой бренд. К реализации своей идеи, запуску бренда я шла 2 года. Я запустила страницу бренда в первых числах мая и за месяц получила 5 заказов. Для меня это очень хороший результат. И каждый пост я продвигала за счет купленной рекламы в Instagram.

- Ты много читала о том, как развивать блог в Instagram. А теперь у тебя есть и опыт. Можешь выделить 5 принципов, которые помогают развить страницу?

- Во-первых, это качественная фотография. Потому что Instagram - это, в первую очередь, картинка. Во-вторых, нужна своя изюминка, своя идея. И эта идея должна проходить через все посты. У меня, например, это отношения между мамой и дочкой. В-третьих, тексты к фотографиям должны быть искренними, на эмоциях. В-четвертых, у тебя должны быть цель и срок, надеяться на авось изначально ошибочно. В-пятых, ты должен делать посты в среднем 3-4 раза в неделю, и обязательно делиться в сторис живым контентом ежедневно. Кстати, сейчас видеоконтент имеет большую популярность. Самое главное, делайте то,что вам нравится.

Ты интересен тогда, когда чего-то стоишь. Если люди видят чей-то успех в конкретном деле, тогда им интересно наблюдать, многих это вдохновляет. Но не всех - будут и те, кто люто тебя ненавидит . Когда я начала развивать свой блог, я увидела, что сейчас заинтересовать аудиторию чем-то очень сложно. Блогеров много, вся информация в открытом доступе.

- Я заметила, что у тебя нет кричащих или даже вульгарных фотографий. И стиль у тебя утонченный, женственный. Не думала о том, что если бы ты сменила стиль в одежде, то у тебя было бы больше подписчиков?

- Это не мой путь. Я люблю свой стиль и хочу, чтобы девушки больше предпочитали прикрываться, чем оголяться. Мне нравятся короткие шорты, платья с открытой спиной, но всему свое место. И, думаю, что женщина более привлекательна своей скромностью и элегантностью, нежели откровенными и кричащими нарядами.

- Как планируешь продвигать свой блог дальше?

- На данный момент я больше задаюсь этим вопросом не для блога, а для бизнеса. Поэтому, буду делать все как прежде, а основные силы перенаправлю на страницу бренда. Есть идея объединить личный бренд и бизнес. Но идеи самой по себе мало. Сейчас я работаю над ее воплощением, а как она себя проявит, мы увидим в будущем.

Франгиз Агаларова

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