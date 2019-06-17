17 июня 2019

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17 июня 2019 10:46

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила всех своей красотой - ФОТО

Появление 14-летней дочери французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Беллуччи на показе в Милане произвело настощяий фурор. Дева Кассель пришла на показ Dolce & Gabbana во время Milan Men's Fashion Week Spring/Summer 2020.

Как сообщает Lady.Day.Az, для вечера девушка выбрала черные облегающие брюки, короткий жакет и красный кружевной топ. Густые черные волосы девушка не стала укладывать, оставив свободно лежать на плечах. Из косметики Дева, видимо, пока использует только тушь. Завершали образ маленькая черная сумка и черные босоножки. Все - Dolce & Gabbana.

Н. Гасымова       

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