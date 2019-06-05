Самира Мустафаева: «Было сложно осознать, что предстоит начинать все с нуля» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Призер чемпионата мира по художественной гимнастике и основательница сети фитнес-студий SM Stretching Самира Мустафаева дала интервью российскому Harper's Bazaar, где рассказала о завершении спортивной карьеры, бизнесе и самых эффективных летних тренировках.

Lady.Day.Az представляет полный текст интервью:

Что было самым трудным в жизни после большого спорта?

Понять, в каком направлении двигаться. Первое время после завершения профессиональной карьеры я действительно думала, что не вернусь в спорт. Период восстановления затянулся, я перестала следить за рационом и набрала 10 кг. Из-за того, что на протяжении практически всей моей жизни я должна была держать себя в жестких рамках, я сорвалась, "почувствовав свободу". На протяжении спортивной карьеры ты постоянно находишься в движении: ставишь цель, достигаешь ее, ставишь следующую цель, достигаешь ее. И все это сопровождается тренировками и сборами, травмами и восстановлениями, общением с тренером, своей командой и соперниками, соблюдением режима дня, включая питание. Когда эта глава твоей жизни заканчивается, ты испытываешь стресс. Было сложно осознать, что предстоит начинать все с нуля. Навыки, которые я получила во время тренировок, не совсем подходили для обычной работы. Необходим определенный период на освоение знаний и нового вида деятельности. Приходится заводить новые знакомства и фактически формировать новый образ жизни.

В чем вы черпали силы после чужой ошибки, стоившей вам чемпионата и, возможно, карьеры в спорте?

В поддержке близких, которые верят в меня и во все мои начинания. И после завершения профессиональной карьеры, и в период запуска SM Stretching они были рядом со мной. У меня нет и не было никакой обиды, и я говорю это искренне. Сейчас не имеет значения, было ли произошедшее ошибкой или нет. Это отдельная история, и я бы хотела оставить ее лишь в своей памяти. Все, что происходит, к лучшему. Если бы я продолжила путь в профессиональном спорте, не было бы SM Stretching.

Как помогла вам спортивная закалка в бизнесе?

Спорт закаляет характер и учит не сдаваться, быть настойчивым. Это ценные качества не только для бизнеса, но и для жизни в целом. А еще он дает иммунитет от лени! Ты всегда в тонусе. Также спорт помогает в достижении цели. У предпринимателя, как и у спортсмена, есть главная, самая большая цель, к которой он будет идти, несмотря на трудности, в любое время суток. Допустим, открытие сети салонов красоты для предпринимателя можно приравнять к победе в Олимпийских играх для спортсмена.

Большой спорт овеян мифами о жестких тренерах. Так ли это на самом деле? Насколько требовательны вы к гостям?

Я не могу говорить за всех, но в SM Stretching мы придерживаемся мнения, что тренер должен быть мотиватором, заряжать энергией. Наша команда состоит из профессиональных спортсменов с многолетним опытом, но, помимо этого, важны человеческие качества. "Ангелы" SM Stretching - дружелюбные, приветливые, готовые помочь тренеры. Каждый гость выполняет упражнения в меру своих возможностей. Мы не ставим цель посадить на шпагат за 3 занятия и, как следствие, травмировать девушку. Тренеры всегда прислушиваются к гостям, но если чувствуют, что кто-то может больше, помогают продвинуться вперед.

Расскажите про студию в Беверли-Хиллз: как вам это удалось? Кто к вам приходит заниматься?

До того как принять решение открыть студию в Лос-Анджелесе, мы с мужем несколько раз были в США. Я проходила обучение барре, посещала различные студии и в какой-то момент поймала себя на мысли, что мы можем дать этому городу то, чего еще не было здесь. Удивительно, но в фитнес-столице мира не слышали о методике растяжки, которую мы практикуем в SM Stretching! Это полноценный воркаут, в результате которого девушка обретает гибкость и садится на шпагат. Среди наших гостей есть как носители языка, так и русскоговорящие, но все занятия проводятся на английском. Пока что в США у SM Stretching не так много известных поклонников, но к нам уже заглянули Мария Новосад и Brit Manuela.

В чем плюсы больших открытых тренировок? Как-то в парк Горького к вам пришло около 300 человек - вы сильно нервничали?

Я всегда переживаю за результат любого мероприятия, которое мы проводим. Хочется, чтобы каждый получил что-то положительное после такой тренировки: общение с людьми, которые разделяют его интересы; заряд энергии, приятное времяпровождение, возможность потянуться и попробовать данный вид фитнеса. На больших открытых тренировках мы стараемся задействовать несколько тренеров, чтобы охватить аудиторию и уделить внимание максимальному количеству участников. Тренировка на свежем воздухе хорошо сказывается на самочувствии: улучшается настроение, снижается уровень тревожности и стресса. Такие занятия, в принципе, легче даются организму.

Расскажите подробнее о летних тренировках на улице: почему вы выбрали формат барре и кому стоит попробовать его?

Впервые побывав на занятии барре в США, я не поняла, почему оно так популярно там. Но когда я пошла в другую студию, все встало на свои места. Тогда я и влюбилась в этот вид фитнеса. Мы решили запустить тренировки барре на открытом воздухе, потому что никто не делал этого в Москве. Возможно, это связано со сложностью поиска локации, которая позволила бы проводить такие же эффективные занятия, как в студии. Когда мы сделали тренировки по растяжке на крыше башни "Око", это было чем-то новым, но впоследствии многие стали организовывать подобное. Нужно было идти дальше. Я благодарна руководству парка Горького за невероятно крутую локацию - крышу главного входа. Весь необходимый инвентарь и коврики предоставляет SM Stretching. В студии гости занимаются в носочках, но на тренировку на открытом воздухе мы, конечно, просим приходить в кроссовках. Барре - интенсивная тренировка. Попробовать стоит всем без исключения, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья. Вы можете открыть для себя абсолютно новый вид фитнеса, который по эффективности превосходит занятия в спортзале. При этом вы не поднимаете "железо" и не наносите вред здоровью спины.

Фишка вашего Instagram - шпагат. Какое самое необычное место, где вы сделали фото в такой позе?

Мне кажется, что у меня уже миллион фотографий со шпагатом в самых разных местах. Например, в метро в Москве и Нью-Йорке, на дереве на фоне надписи Hollywood. Есть еще пара видео, на одном из которых я закрываю багажник автомобиля с помощью шпагата, а на другом - багажную полку в самолете.

За кем вы сами следите в соцсетях в поисках вдохновения?

Меня вдохновляют те люди, которых я знаю. Смотря на них, я понимаю, сколько сил они вкладывают в свою работу, как справляются с трудностями и достигают успеха. Мои друзья, члены семьи, гости SM Stretching - все они мотивируют меня двигаться вперед, быть лучше, делать что-то классное и интересное.

Поделитесь советами на случай пропущенной тренировки? Какими упражнениями можно "восстановить" ее дома?

Вообще, я не рекомендую заниматься в перерывах между тренировками. Если вы уже были на одной-двух тренировках за неделю, то нет ничего страшного в маленькой паузе. Мышцы должны отдыхать и восстанавливаться. Если вы несколько раз пропустили занятия, тогда имеет смысл потренироваться дома. Самое главное - начните с разминки. Попрыгайте на месте, сделайте наклоны головой в разные стороны и приседания, постойте в планке и так далее. Только после этого приступайте к основной программе тренировки. Одной из причин, почему мы решили запустить онлайн-курсы SM Stretching, было желание показать эффективный и безопасный комплекс упражнений, который можно выполнять дома. Пока что у нас представлены уроки только по растяжке. Мы проработали их до мелочей, и предусмотрели возможность задать вопросы куратору. Эти онлайн-курсы как раз отвечают всем требованиям полноценной тренировки в домашних условиях.

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