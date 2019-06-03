Парвин Абиева шокировала фанатов чрезмерной худобой - ФОТО

Актриса и модель Парвин Абиева всегда поражала поклонников прекрасной внешностью. Свою стройную фигуру Парвин смело демонстрировала благодаря откровенным нарядам. Фолловеры осыпали ее комплиментами под каждой фотографией в Instagram. Но вчера актриса, переехавшая в Турцию, шокировала фолловеров новыми снимками, на которых она выглядела худощавой.

Как сообщает Lady.Day.Az, поклонники обвинили Парвин в излишней худобе.

Н. Гасымова

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