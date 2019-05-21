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21 мая 2019 12:40

Фанаты не узнали Натаван Хабиби после родов - ФОТО

Популярная певица Натаван Хабиби 10 мая стала мамой. Несколько дней назад певица поделилась в социальной сети Instagram своим фото, поблагодарив всех за поздравления.

Как сообщает Lady.Day.Az , певица на фото предстала без макияжа и челки, из-за чего многие поклонники не сразу узнали Натаван. Фото, сделанное сразу после родов, где она держит младенца на руках, вызвало тогда такой же резонанс.

Н. Гасымова 

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