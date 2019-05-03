Блейк Лайвли беременна третьим ребенком - ФОТО

Несколько знаменитых актрис объявили миру о своей очередной беременности. Одна из них - обворожительная Блейк Лайвли, которая поддержала мужа Райана Рейнольдса на премьере его нового фильма "Покемон. Детектив Пикачу" в Нью-Йорке.

Как сообщает Lady.Day.Az, на красной ковровой дорожке будущая многодетная мама появилась в сверкающем желтом платье Retrofête с большим животом.

Отметим, что Блейк и Райан женаты с 2012 года и воспитывают двух дочерей - 4-летнюю Джеймс и двухлетнюю Инес. На публике с малышами родители появлялись лишь однажды - на закладке звезды Рейнольдса на голливудской "Аллее славы".

Н. Гасымова

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