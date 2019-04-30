Модная история о сложном жизненном выборе фотографа Julie Dubois - ФОТО

Fashion-фотограф Пярвин Бабаева, снимающая под творческим псевдонимом Julie Dubois, является одной из не многих, кто снимает в жанре модной истории.

"Я очень люблю именно этот жанр фотографии, где серия снимков рассказывают определенную историю. Когда-то подростком я писала рассказы (и как большинство писала "в стол"). Поэтому мне нравится придумывать сюжет, а потом передавать его через фотографии. Я словно снимаю кино, старое кино, где многоговорящие кадры сменяют друг друга и создают историю. В моем случае это, почему-то, почти всегда драма", - говорила в интервью с нашим сайтом фотограф.

Lady.Day.Az представляет новую модную историю, рассказывающую о сложном жизненном выборе молодой девушки.

"Дочь богатого американца, имеющая кубинские корни со стороны матери, увлечена латинской музыкой и танцами. Это вызывает крайнее неодобрение амбициозного отца, который желает видеть юную дочь выпускницей престижного университета. Девушка уступает требованиям отца, но, проучившись несколько лет в университете и тайно посещая уроки танцев, бросает университет и уезжает на Кубу. Ей приходится нелегко, контраст между ее прежней комфортной жизнью и нынешней огромен. Но... Любовь к латинской музыке и танцам и зов крови помогают ей преодолеть все трудности. Она понимает, что именно здесь, на родине своих предков, ее душа танцует и поет", - трактовала историю фотограф.

Н. Гасымова

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