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30 апреля 2019 11:04

"Мисс Россия" стала гостьей Формулы-1 в Баку - ФОТО

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия 2015", 1-я вице-мисс Мира 2015, фотомодель и актриса София Никитчук вновь побывала в Баку. На этот раз девушка посетила столицу, чтобы наблюдать за Formula-1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Instagram Никитчук, будучи гостьей бакинского гоночного уик-энда, она активно делилась в Instagram впечатлениями о Баку и Формуле-1. Она посетила паддок и совершила прогулку по пит-лейну, а также посетила концерт всемирно известной американской хип-хоп-певицы, телевизионной и интернет-звезды Карди Би, состоявшийся в Crystal Hall в рамках развлекательной программы гоночного уик-энда.

Н. Гасымова       

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