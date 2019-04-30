"Мисс Россия" стала гостьей Формулы-1 в Баку - ФОТО

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия 2015", 1-я вице-мисс Мира 2015, фотомодель и актриса София Никитчук вновь побывала в Баку. На этот раз девушка посетила столицу, чтобы наблюдать за Formula-1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Instagram Никитчук, будучи гостьей бакинского гоночного уик-энда, она активно делилась в Instagram впечатлениями о Баку и Формуле-1. Она посетила паддок и совершила прогулку по пит-лейну, а также посетила концерт всемирно известной американской хип-хоп-певицы, телевизионной и интернет-звезды Карди Би, состоявшийся в Crystal Hall в рамках развлекательной программы гоночного уик-энда.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook