Самые знаменитые женщины-программисты - ФОТО

Представители сильного пола говорят, что компьютеры - это сложно, кропотливо, тут нужен особый склад ума и логика, которую женщине не постичь. Мало кто из этих мужчин знает, что обязан своей профессией именно девушке. Более того, истории науки известно много поворотных моментов, связанных с компьютерами, в которых ключевую роль играла женщина.

В борьбе со стереотипом о том, что женщине в IT не место, Международный союз электросвязи (International Telecommunications Union - ITU), ведущего учреждения ООН по вопросам ИКТ, объявил каждый четвертый четверг апреля Международным днем женщин, работающих или получающих образование в IT.

В этом году Международный день женщин в IT отмечается сегодня, 25 апреля. В связи с этим рассказываем о самых выдающихся первооткрывательницах и программистах-девушках.

Ада Лавлейс

Невозможно говорить о программировании в отрыве от этой личности. Все просто, компьютеры и программы не существовали бы, если бы не эта дама. Единственная дочь поэта Джорджа Байрона и Анны Байрон, как ни странно, не переняла от отца поэтический дар. Ее мало волновал флер и трепет музы. В этой семье все было наоборот. Девочка питала страстную тягу к стройной логике математики, как и ее мать. Родилась Ада в 1815 году, когда женщина-ученный была таким же редким явлением в мире, как и разводы во дворянстве. Что не помешало вскоре после рождения малышки ее родителям развестись. Байрон видел ее лишь раз, ведь вскоре покинул Англию навсегда. Мать Анна взялась за воспитание дочери со всем рвением. Для нее преподавали лучшие математики того времени.

Аде по жизни везло. То время диктовало женщине ее положения выйти замуж за какого-нибудь лорда и рожать ему детей, приглядывая за бытом. Это сейчас женщина-ученный - нормальное и даже интересное явление. Но в юности девица не желала прозябать в браке, она как раз познакомилась с создателем первой вычислительной машины - прообраза нынешнего компьютера. Бэббидж давал лекции, а Аду попросили перевести их для иностранца. Она потратила на работу уйму своего времени, в ходе переделывая и дополняя пробелы в научной мысли Бэббиджа. Ее записи и являются примером первого программирования.

Хеди Ламарр

Эта личность в истории явно может претендовать на звание одной из самых нетипичных. Голливудские актрисы 40-50-х годов вызывают ассоциации с бездумными, красивыми инженю, порхающими от вечеринки до вечеринки и встречающимися с мужчинами золотой эпохи кино. Уроженка Австралии Хеди Ламарр точно к таким не относится. В перерывах между съемками девушка активно занималась исследованиями всего на свете. Во многих странах Европы и в Австралии день изобретателя празднуют в 9 ноября, как вы можете догадаться, именно в этот день родилась эта актриса.

В 40-х годах Ламмар со своим другом запатентовала изобретение, которое удаленно позволяет управлять торпедами на больших расстояниях. Актриса додумалась, что необходимо создать не просто канал связи, который можно перехватить, а случайный код. Такой прорыв был связан с шифрованием и ее способностями в этой науке. Увы, революционная система Ламмар была признана не сразу. Однако спустя 50 лет это изобретение превратилось в то, что сегодня называется связью смартфонов и Wi-Fi.

Мэри ли Вудс

Еще девочкой Мэри проявляла необычайную заинтересованность и страсть к математике. Родилась она в Англии, в 1924 году. В школе математика была любимым предметом девушки, она постоянно решала и разгадывала различные задачки и загадки. Позже выбора со специальностью не возникло - Мэри поступила в Университет Бирмингема. Девушка отлично проявила себя в учебе, поэтому ее взяли работать в компанию, которая создала коммерческие компьютеры. Их отличие было в том, что в памяти была уже заложена программа, способная что-то делать сама по себе.

Со своим мужем Мэри стояла у истоков создания первых коммерческих ПК. Но есть еще одна особенность. Она родила сына, Тима Бернерса-Ли, который позже стал первооткрывателем интернета. Сейчас представить свою жизнь без него невозможно, а любые новости из мира технологий так или иначе касаются всемирной сети.

Элен Хенкок

Эта инициативная женщина не просто многое сделала для программирования и компьютера. Она еще и умудрилась занимать руководящую должность и вдохновлять других на подвиги на технологическом поприще. Именно ей мы обязаны тем, что Стив Джобс вернулся в Apple, чтобы подарить нам самые лучшие свои открытия и те смартфоны и ноутбуки, которыми сейчас пользуется весь мир. В 90-х годах фирма пыталась создать революционную и удобную операционную систему, и Элен стояла во главе этих поисков.

Эта женщина пошла на смелый шаг и предложила сделать ОС ориентированной на пользователя. В итоге, именно это изменило историю Apple и вывело компанию на невиданные высоты успеха. Чтобы осуществить задуманное, компания нуждалась в продукте компании NeXT, где в то время трудился главный гений яблокоманов. В итоге Apple купила фирму, а Стива сделала единомышленником и главным изобретателем поколения.

Марисса Майер

Еще ребенком Марисса увлекалась математикой. Она без труда поступила в Стэнфорд, получила сначала степень по символьным системам, а после - по искусственному интеллекту, который в те времена находился в зародышевом состоянии. После блестящей учебы девушка начала работать в Google. Нужно понимать, что в 1999 году эта фирма еще не была гигантом всей Сети, а являлась, по сути, перспективным стартапом. Марисса стала всего лишь 21-м ее сотрудником и вообще первой девушкой-инженером в рядах гугломанов. 13 лет Майер трудилась на ниве программирования, дизайна, систем искусственного интеллекта и поиска. Она приложила руку к созданию Google-карт, картинок, новостей. После этого покинула компанию ради того, чтобы стать главным директором Yahoo!. До сих пор имя Мариссы постоянно мелькает в рейтингах самых влиятельных женщин мира.

Адель Голдберг

Кажется, будущее девочки было решено еще до ее рождения. Ее родители были тесно связаны с инженерскими науками, и с ранних лет влюбили дочь в точность и красоту формул. Адель получила степень по информатике, после этого она начала трудовую карьеру в компании XEROX. Очень быстро она возглавляла лабораторию за лабораторией, превращаясь в самого перспективного специалиста фирмы. Например, девушка разработала объектно-ориентированный язык программирования, которого мир еще не знал - Smalltalk.

Молодая программист трудилась над многими проектами. Именно она создала все наработки для систем, которые сейчас стали ничем иным, как графическим интерфейсом. Сейчас у Адель есть своя фирма Neometron, связанная с интернетом. Но она все также поддерживает различные фонды и вообще образовательные программы.

Катарина Фейк

Эта инициативная девушка стала пионером в области хранения фотографий в Сети. В далекие времена, хоть это и сложно представить в эпоху социальных сетей, единственный вариант предоставить кому-то изображения - было послать их на почту. Стоит ли говорить, сколько неудобства доставлял такой длинный путь, не говоря уже о проблемах с хранением в долгосрочной перспективе. В 2004 году Катарина решила эту проблему, основав известный сервис Flickr, где люди могли хранить свои фотографии. Этот огромный сток действует до сих пор.

Сама девушка родилась в Пенсильвании, получила степень не математика, а бакалавра искусств. Далее она резко меняет сферу интересов и после гуманитарных дисциплин активно занимается веб-разработкой сайтов. В числе ее клиентов - крупнейшие мировые корпорации. После покупки ее детища компанией Yahoo!, Катарина работала на этого гиганта. Не так давно ее сайт Hunch был куплен за рекордную сумму - почти 100 миллионов долларов.

Н. Гасымова

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