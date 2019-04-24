Любителям мелодрамы - 4 сериала с Кыванчем Татлытугом - ФОТО

Любители турецких сериалов в жанре мелодрамы не понаслышке знают кто такой Кыванч Татлытуг.

Турецкий актер и модель, звезда телесериалов "Запретная любовь", "Менексе и Халил" и "Курт Сеит и Александра" не раз участвовал в международных конкурсах красоты для мужчин. За харизму и эффектную внешность поклонники и журналисты окрестили актера "турецким Брэдом Питтом".

Поклонникам романтических историй, закрученных сюжетов и харизматичных героев советуем обратить внимание на эти сериалы, где Татлытуг выступил в главной роли:

"Запретная любовь" ("Aşk-ı Memnu")

Режиссеры: Хилаль Сарал, Месуде Эрарслан.

Сценарий: Мелек Генчоглу, Халит Зия Ушаклыгиль, Эдже Йоренч.

Жанр: драма, мелодрама.

Драма "Запретная любовь" принесла актеру невероятную популярность. После выхода первого сезона Кыванч Татлытуг был удостоен премии кинофестиваля "Золотой кокон".

Три года зрители наблюдали за запретной любовью молодых Бехлюля (Кыванч Татлытуг) и Бихтер (Берен Саат).

По сюжету сериала после смерти любимой жены, умершей 11 лет назад, Аднан изолировал себя от светской жизни и предпочел уединенную жизнь в обществе своих любимых детей: дочери Нихаль и сына Бюлента. Вместе со своей семьей он живет в одном из знаменитейших особняков Стамбула, в окружении опытной полу-француженки няни и племянника Бехлюля. Но его размеренная и умиротворенная жизнь в один миг меняется после знакомства с юной Бихтер. Аднан понимает, что влюбляется в молодую девушку, как в своей молодости.

Бехлюль - дальний родственник Аднана, которого тот усыновил еще в младенчестве. Плейбой, прожигатель жизни, представитель золотой молодежи, с весьма сексуальной внешностью. Для которого каждая смазливая девушка всего лишь очередная победа.



Тихая, размеренная жизнь героев, в которой каждый отыскал уже свое место, терпит настоящий крах. Потому что в нее вихрем врывается страстная любовь Бехлюля к Бихтер...

"Курт Сеит и Александра" ("Kurt Seyit ve Şura")

Режиссер: Хилаль Сарал

Сценарий: Нермин Безмен, Эдже Йоренч, Мелек Генчоглу

Жанр: драма, мелодрама, исторический

Наибольшую популярность среди русскоязычной аудитории Кыванч Татлытуг приобрел после выхода в свет военно-исторической мелодрамы "Курт Сеит и Александра".

Этот сериал вышел на экраны в 2014 году. Актер исполнил в этой драме главную роль - поручика Курта Сеита Эминова. Действие картины разворачивается в Крыму, в Российской Империи на пороге большевистской революции. Курт Сеит - офицер царской армии, мужчина воспитан с верностью правителю и почитанием имперской власти.

При этом сериал не политический, а скорее романтический. Главная сюжетная линия рассказывает о любви героя Татлытуга и русской аристократки Александры (Фарах Зейнеп Абдуллах). На фоне краха Империи Курт Сеит ссорится с отцом из-за любви с русской девушкой, уезжает в Стамбул, где попадает в любовный треугольник: в мужчину влюбляется девушка Мюрвет (Фахрие Эвджен).

В основу сериала легла история жизни деда Нермин Безмен, известной турецкой писательнице крымско-татарского происхождения - Сеита Эминова. Этой истории посвящены три романа: "Курт Сеит и Шура", "Курт Сеит и Мурка", "Мой дед Курт Сеит, и я".

"Отважный и красавица" ("Cesur Ve Güzel")

Режиссер: Али Билгин.

Сценарий: Эдже Йоренч.

Жанр: мелодрама.

Из мегаполиса в пригородный поселок приезжает и обосновывается там красивый мужчина по имени Джесур, что переводится как "отважный". Таинственный красавец знакомится с Сюпхан, о красоте которой слагают легенды. Сама девушка родом из семьи основателя поселка - Тахсина Корлудаг, и руководит семейным бизнесом.

Они встречаются как в самых лучших романах. Он спасает ее жизнь и между двумя молодыми людьми загорается страстная любовь.

Но есть многое, о чем не знают эти молодые люди. На самом деле, их семьи враждуют уже много лет, они оба не в курсе того, что у их отцов есть темные стороны и незакрытые счета. И Джесур прибывает сюда, чтобы отомстить Тахсину Корлудаг, которого винит в смерти своего отца.

Не смотря на то, что семьи молодых людей враждуют, они все же влюбляются друг в друга...

"Столкновение" ("Çarpısma")

Режиссеры: Улуч Байрактар, Уфук Хакан Эрен, Ахмет Катыксыз.

Сценарий: Али Айдын.

Жанр: боевик, триллер, драма.

Новый сериал с участием Татлытуга - еще одна захватывающая история любви.

Здесь он играет роль комиссара по имени Кадир, который во время террористической атаки теряет дочь и жену.

Фильм называется "Столкновение", потому что в результате аварии жизни четырех героев связываются.

Зейнеп (Эльчин Сангу) - некогда любимая Кадира, а ныне сотрудница банка, дочь которой похищают из-за долгов мужа и ей приходится грабить банк, в котором она работает. Джемре (Мелиса Аслы Памук) - адвокат Зейнеп, дочь известного адвоката, который ведет не самую честную жизнь и повинен в нескольких смертях, в том числе и матери Джемре. Керем (Алперен Дуймаз) - парень из квартала Кадира, который ранив отца попадает в тюрьму, а выйдя на свободу не может найти работу и бывает вынужден совершить кражу.

Они попадают в аварию, когда Зейнеп бежит от преследования полицейских, в том числе и Кадира. А Джемре, в доме которой и совершал кражу Керем, и которую он случайно ранил едет в больницу, но сталкивается с автомобилем Кереме, который не выдержав угрызений совести, возвращался на место преступления.

Так эти четверо соединяются, и начинается их борьба с преступниками и детскими травмами.

Ф. Агаларова

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