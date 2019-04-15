Беременная Тина Кунаки снялась полностью обнаженной - ФОТО

Совсем скоро модель Тина Кунаки впервые станет мамой.

Но это не мешает 22-летней жене Венсана Касселя вести активную светскую жизнь, путешествовать, посещать модные показы любимых дизайнеров и сниматься для глянца.

Как сообщает Lady.Day.Az, недавно девушка приняла участие в откровенной фотосессии для французского журнала Photo. Референсом для съемки, очевидно, стали знаковые обложки глянцевых журналов с Деми Мур, Синди Кроуфорд, Бритни Спирс и бывшей женой Касселя - Моникой Беллуччи.

Н. Гасымова

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