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15 апреля 2019 10:40

Беременная Тина Кунаки снялась полностью обнаженной - ФОТО

Совсем скоро модель Тина Кунаки впервые станет мамой.

Но это не мешает 22-летней жене Венсана Касселя вести активную светскую жизнь, путешествовать, посещать модные показы любимых дизайнеров и сниматься для глянца.

Как сообщает Lady.Day.Az, недавно девушка приняла участие в откровенной фотосессии для французского журнала Photo. Референсом для съемки, очевидно, стали знаковые обложки глянцевых журналов с Деми Мур, Синди Кроуфорд, Бритни Спирс и бывшей женой Касселя - Моникой Беллуччи.

  

Н. Гасымова       

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