Азербайджанка из Шуши — первая женщина-адвокат в Турции - ФОТО

Сюрейя Агаоглу родилась в азербайджанском городе Шуша в 1903 году. Сюрейя - первая женщина-адвокат в Турции, защитница прав и свобод женщин, а также писательница.

Семья Агаоглу мигрировала в Турцию в 1910 году. Ее отец Ахмет Агаоглу был профессором-правоведом, а также близким другом Ататюрка.

Когда в годы обучения в лицее Сюрейя говорила о Республике, одноклассники и друзья насмехались над ней, и тогда она решила стать адвокатом. Закончив стамбульский женский лицей, в 1921 году девушка подала документы для поступления на юридический факультет Стамбульского университета. Это учебное заведение было основано ещё в 1900 Абдул-Хамидом II.

В те времена, когда все женщины ходили покрытые паранджой, она пошла в университет на собеседование, даже не прикрыв голову платком. На ее слова о желании поступить на юридический факультет члены приемной комиссии посмеялись и отказали ей в этом. Но Сюрейя не сдалась и продолжала упорно стремиться к своей цели. И тогда она привела еще трех девушек, так же как и она желавших поступить на юридический факультет. На факультете не было женского отделения и Сюрейя стала невольно первооткрывательницей - именно благодаря ей появился такой факультет.

После окончания университета Сюрейя получила работу в Государственном департаменте по административным реформам в Анкаре. В 1925 году ее приняли в Коллегию адвокатов Анкары.

Она много и усиленно занималась защитой прав женщин и стала известным своей смелостью публицистом и борцом за права женщин.

В 1928 году вместе с получением лицензии на адвокатскую деятельность получила звание "Первая женщина адвокат Турции".

Участвовала также в деятельности стамбульской Коллегии адвокатов. В 1960 году была избрана от Ассоциации женщин юристов Турции представителем Европейского союза в Женеве. С 1980 по 1982 год выполняла функции второго председателя Федерации женщин юристов Турции.

Была активным участником также и в политической деятельности, участвовала в работе многочисленных образовательных, юридических обществ как в Турции, так и за рубежом. Является первым основателем Общества защиты детей.

Всю жизнь она боролась за права женщин, объясняя людям важность свободы женщины и необходимость защиты их прав. И как адвокат она в своей практике была примером борца-просветителя и защитника женщин.

29 декабря 1989 года, покидая публичную дискуссию под названием "Права женщин и современность", Сюрейя Агаоглу упала и получила кровоизлияние в мозг. Все попытки ее спасти были безуспешны.

В этом же 1989 году в ее честь была напечатана Турецкая Банкнота.



В своих книгах - "То, что я видела в Лондоне" и "Так прошла целая жизнь", Сурейя Агаоглу так же раскрывает различные правовые и юридические темы взятые из жизни.

В период, когда женщина была угнетена, бесправна и не могла получить равное с мужчинами образование, Сурейя Агаоглу приняла смелое решение стать адвокатом, защищающим права и свободу женщин. Для этого она упорно боролась за право получить юридическое образование и победила в этой борьбе, став первой в Турции женщиной адвокатом. Эта героическая женщина сама стала примером борца за права женщин. Она вдохновляла на подвиги многих молодых девушек и учила их, не отступая перед трудностями, бороться до победы за свои права и свободу. Вместе с тем, она всю жизнь работала для расширения и защиты прав и свобод матерей, женщин и детей.

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