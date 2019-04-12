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12 апреля 2019 11:35

Самые привлекательные актрисы из сериала "Игра престолов" - ФОТО

Поклонники считают часы до старта последнего сезона "Игры престолов". Впереди новые сюжетные повороты и, конечно, интригующая развязка, которую многие ждали восемь лет.

Чтобы усилить предвкушение, представляем самых привлекательных героинь телесаги:

Лена Хиди, 45 лет

  

27 лет назад Лена Хиди дебютировала в британском молодежном фильме "У воды", который сразу принес ей известность. Однако всемирная популярность пришла к ней лишь благодаря роли королевы Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов". Лена создала запоминающийся образ дьявольски прекрасной королевы, рука которой не дрогнула, когда нужно было убить супруга-короля или послать на плаху кого-то из врагов. Особую пикантность этой злодейке придали незаконные с точки зрения общепринятой морали отношения с родным братом, Джейми Ланнистером.

На одном из американских ток-шоу Лена рассказывала, как на одной из улиц Лос-Анджелеса ее остановила незнакомка: "Это вы сыграли Серсею Ланнистер?" - "Да, я". - "Ну вы и дрянь!".

Эмилия Кларк, 32 года

  

Пока британка Эмилия Кларк была занята на съемках одного из лучших сериалов в мире (по версии многих телекритиков) "Игра престолов", ее популярность среди фанатов мужского пола росла в геометрической прогрессии. С эволюцией образа Дейнерис Таргариен или Матери драконов в фэнтези-драме - от наивной и робкой белокурой принцессы до воинственной предводительницы целого народа - менялся и личный рейтинг актрисы на американском портале Askmen.

Этот авторитетный сайт ежегодно составляет списки самых желанных женщин планеты. И если в 2012-м году Эмилия занимала совсем скромную 88-ю позицию (из 100), то уже в следующем году красавица Кларк поднялась до 15-й строчки в рейтинге, а в 2014-м была признана лучшей!

Софи Тернер, 23 года 

  

"Люди подходят ко мне и говорят, что я им не нравлюсь, - смеялась Софи Тернер в одном из своих интервью. - Хотя они знают только моего персонажа". Да, фанаты сериала на форумах и в блогах вымещают все свое разочарование на 23-летней актрисе, играющей, по их мнению, "слишком пассивную" и "напыщенную" Сансу Старк.

"Я воспринимаю как комплимент то, что поклонники настолько верят тому, что я делаю на экране. Хотя это немножко странно", - призналась Софи в интервью американскому порталу Entertainment Weekly. Что поделать, это побочный эффект стремительно набирающей обороты карьеры девушки. Впрочем, к настоящему моменту Тернер успела поразить поклонников и ролью в франшизе "Люди Икс".

Сибель Кекилли, 38 лет

Сибель - немецкая актриса турецкого происхождения, как и звезда другого суперпопулярного сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли. После окончания средней школы в родном городе Хайльбронн (в районе Гамбурга), где юная Сибель была одной из лучших учениц, она поступила на работу в комиссию по очистке сточных вод. Параллельно с этим, по ее собственным словам, девушка "крутилась, как могла", работая продавщицей, уборщицей, барменом, фотомоделью и... снимаясь в порнографических фильмах.

Через несколько лет, заметив красотку в одном из торговых центров Кельна, некий менеджер по кастингу спросил Сибель, не желает ли она принять участие в отборе актрис на роль в фильме известного режиссера Фатиха Акина. Она согласилась и в итоге обошла 350 других претенденток на роль в картине "Головой о стену"! Это было началом одной из наиболее удачных карьер в немецком кинематографе.

Роуз Лесли, 32 года

  

Роуз Лесли, прославившаяся прежде всего ролью Игритт в сериале "Игра престолов", - девушка голубых кровей. Она происходит из древнего шотландского клана Арбетнот-Лесли и выросла в фамильном замке XV века Ликлихед. Тем не менее нос она не задирала и порадовала поклонников фэнтэзи-драмы "горячими" кадрами секс-сцены с партнером по съемкам Китом Харрингтоном, который исполнил роль Джона Сноу.

Между прочим, Роуз обучалась на трехгодичных актерских курсах при престижной Лондонской театральной академии, по окончании которых получила диплом бакалавра искусств и специализацию "сценические поединки". Теперь нам понятно, почему дикарка Игритт в исполнении Лесли выглядела так сексуально с луком и стрелами на изготовку!

Натали Дормер, 37 лет

Яркая блондинка, украсившая собой актерский состав сериала "Игра престолов" начиная с третьего сезона, Натали Дормер родилась и выросла в небольшом британском городе Рединг. Любопытно, что Натали избегает разговоров о своем биологическом отце: с ранних лет ее воспитывали мама и отчим. Дебютом выпускницы лондонской Академии драматического искусства Натали Дормер в кино стала роль Виктории в фильме 2005 года "Казанова", где ее партнерами были Хит Леджер и Джереми Айронс.

Натали также блеснула в сериалах "Тюдоры", "Шелк", "Элементарно", пока не получила роль Маргери Тирелл в драме "Игра престолов".

Кэрис ван Хаутен, 42 года

  

Кэрис родилась в голландской семье, преданной работе на телевидении: ее мама Маргье - телеведущая на одном из образовательных каналов Амстердама, отец Теодор - писатель и ТВ-сценарист. Младшая сестра Кэрис, Джелка, тоже стала актрисой и дизайнером.

Кэрис захотела стать актрисой уже в пять лет, когда отец отвел ее на показ фильма о Наполеоне Бонапарте. Целеустремленная девочка, с отличием окончив лицей в Утрехте, поступила одновременно в два крупнейших театральных учебных заведения Нидерландов - драматические академии Маастрихта и Амстердама. Кэрис сделала выбор в пользу Амстердама, где и начала театральную и певческую карьеру.

Уна Чаплин, 32 года

Уна Чаплин родилась в Мадриде в семье актрисы Джеральдины Чаплин, дочери знаменитого актера немого кино Чарли Чаплина, и кинематографиста Патрисио Кастильи. Маленькая Уна выросла в Испании и Швейцарии, училась в Шотландии и Лондоне. Ее дебютом на телевидении стала эпизодическая роль в сериале "Призраки", а в кино - также маленькая роль в фильме "Квант милосердия". Более значительные роли Уна заполучила в сериалах "Час" и "Шерлок".

Уна Чаплин - настоящая фанатка серии книг "Песнь Льда и Пламени", по которой снимается сериал "Игра престолов". Сначала планировалось, что актриса исполнит роль Джейн Вестерлинг, но потом сценарий был переписан специально под Уну, этот персонаж вообще не появился в сериале, а возлюбленной Робба Старка стала некая Талиса Мэйгир, которую и сыграла Чаплин.

Н. Гасымова       

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