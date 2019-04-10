Это надо видеть: Красивые фото со свадеб - ФОТО

Азербайджанский фотограф Эмиль Агаев известен своими искусными работами. Его жизненные фотографии улиц родного города и его жителей, а также портретные съемки очень нравятся пользователям социальных сетей. Но особое место в его творчестве занимают свадебные фотографии. Они у Эмиля не постановочные, а полные искренних эмоций.

На днях фотограф поделился на своей странице в Facebook работами, отражающими незабываемые мгновения со свадеб. Фотографии разных лет восхитили пользователей соцсети.

"Я отбираю самые простые и настоящие моменты, в которых отражаются эмоции счастья и грусти. В этом и есть ценность свадебных фотографий, что запечатлевают те самые мгновенья, которые больше не повторятся", - пишет фотограф.

Предлагаем и читателям Lady.Day.Az ознакомиться с фотографиями, где трогательные невесты готовятся к торжеству, а родственники не могут сдержать слез счастья.

Н. Гасымова

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