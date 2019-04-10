Winter is here: Герои «Игры престолов» готовят кутабы - ФОТО

14 апреля выйдет 8 сезон, который станет заключительной главой в культовой фэнтези-саге "Игра престолов". Сериал полюбился и азербайджанцам, которые с нетерпением ожидают новые серии.

Ожидание у азербайджанских иллюстраторов вылилось в интересные работы. Например, графический дизайнер Бахаддин Мамедов "привел" Джона Сноу и Даянерес Таргариан на улицы Ичеришехер.

А в работе иллюстратора Ляман Юсифли сестры Старк готовят кутабы.

"Winter is here - сказали они, готовясь к долгой ночи, к тому самому бою с Белыми Ходоками. Но какая зима и бой без кутабов?

Вот и взялись Санса с Арьей за готовку кутабов в поддержку всему Винтерфеллу!", - написала Юсифли, поделившись своей иллюстрацией.

Н. Гасымова

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