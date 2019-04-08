Как укрепить и восстановить волосы? - ИНТЕРВЬЮ С КОСМЕТОЛОГОМ АЙНУРОЙ ГАСАНОВОЙ

Весной наши волосы особенно нуждаются в питании и подпитке после зимы. Поэтому с первыми лучами весеннего солнца эта тема становится актуальной и встает вопрос, как же сохранить здоровье волос и продлить их молодость. Ведь издавна роскошные волосы являются неотъемлемой частью красоты и ухоженного вида. Тема лечения и укрепления волос стало темой нашей очередной беседы с врачом-косметологом и трихологом Айнурой Гасановой.

- Расскажите, пожалуйста, каковы причины выпадения волос?

- Причины выпадения волос многочисленны. Это может быть связано, как с внешними, так и с внутренними факторами. К внешним факторам относятся неправильный уход за волосами (краски и другие средства, повреждающие волосы), сезонные факторы, солнечные лучи и так далее. К внутренним факторам относятся гормональные нарушения, генетические факторы, являющиеся причиной облысения, себорея, жирная проблемная кожа головы, авитаминоз, сильный стресс, нехватка важных минералов, так же как сопутствующие факторы после беременности, при заболеваниях щитовидной железы и сахарном диабете.

- Когда следует обращаться к трихологу?

- Важно заметить проблемы волос и обратиться, конечно же, вовремя к трихологу. Очень часто приходят запоздало - когда уже облысение видно и часть волос полностью выпали и это порой невозвратно.

- Как же восстановить рост волос?

- Прежде всего, устанавливается причина и собирается полный анамнез и, учитывая полную картину, назначается индивидуальное комплексное лечение. Следует понимать, что восстановить утраченные волосы возможно, но не все. Особенно это невозможно при запоздалом обращении к трихологу и при генетической предрасположенности. Однако, вовремя остановить выпадение волос возможно и нужно! Также хочу подчеркнуть, что в восстановлении волос важную роль играет систематичность лечения и ухаживание за своим внешним видом и волосами.

- Какие средства работают в укреплении и восстановлении волос?

- Как известно, без здоровья, нет красоты. Поэтому полноценный здоровый образ жизни, витамины, минералы, отдых, хороший сон всегда придут вам в помощь в деле укрепления и восстановлении волос. Помогут также средства по уходу за волосами, такие как шампуни, лосьоны и питательные сыворотки при условии, что всё это будет хорошего качества и индивидуально подобрано для вас, с учётом вашего возраста, типа кожи и состояние волос. Весной и осенью следует принимать витамины, минералы, использовать защищающие маски, увлажняя и питая волосы. Кроме того, мыть волосы необходимо по мере их загрязнения и типа. Ваша внешность - это ваш выбор и вам выбирать насколько ваши волосы будут красивы и здоровы.

- Спасибо за интересную беседу.

Н. Ахвердиев