Нигяр Джамал вновь возмутила Сеть пикантным образом - ФОТО

Популярная певица Нигяр Джамал часто становится объектом осуждений из-за откровенных образов. Соблазнительными фотографиями она делится на своей странице в Instagram.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера певица поделилась фотографией, сделанной в аэропорту. Не смотря на то, что певица была в достаточно скромном для нее образе, внимание поклонников привлекло декольте, которое они посчитали откровенным.

Представляем данное фото:

Н. Гасымова

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