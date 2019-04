В кадре только ноги - Рассказываем о страничке @iwashere_azerbaijan - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами. Рассказываем об Instagram проекте @Iwashere_Azerbaijan, созданном пользователями @bugelemoon и @gfarique и насчитывающий в данный момент около 18 тысяч подписчиков.

Слоган проекта @Iwashere_Azerbaijan - "Wherever you go, memories stay" ("Где бы ты ни был, воспоминания остаются с тобой"), а кадры, выставляемые на странице, представляют собой фотографии ног на фоне чего-либо необычного, красивого и нестандартного.

Идея создания @Iwashere_Azerbaijan пришла в голову @bugelemoon. Идея была проста - молодой человек довольно часто ездил по стране и хотел, чтобы все делились фотографиями разных уголков Азербайджана, говоря точнее, мест, где они бывали.

Когда число подписчиков на странице перевалило за тысячу, к делу подключилась его девушка @gfarique, которая впоследствии и стала вести страничку.

Сегодня на странице также появляются фотографии из разных уголков света. Многие делают интересные кадры специально для @Iwashere_Azerbaijan.

Ф. Агаларова

