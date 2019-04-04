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4 апреля 2019 11:50

"Ничего не ем" - Азербайджанская модель о своей стройности - ВИДЕО - ФОТО

Известная своими откровенными фотографиями азербайджанская модель Самира Агаева при каждом случае гордо демонстрирует своим поклонникам стройную фигуру. Самира часто снимается в рекламе нижнего белья и купальников. 

Как сообщает Lady.Day.Az, модель вновь поделилась в Instagram снимком, который вызвал восторг подписчиков.

"Уже неделю как практически ничего не ем, пью только воду. Но когда смотрю в зеркало...", - прокомментировала модель видео, вызвавшее восторг ее поклонников.  

Нажмите на видео для просмотра:
Məşhur azərbaycanlı model Samira Ağayeva yeni işləri diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarıb

Н. Гасымова

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