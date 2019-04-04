"Ничего не ем" - Азербайджанская модель о своей стройности - ВИДЕО - ФОТО

Известная своими откровенными фотографиями азербайджанская модель Самира Агаева при каждом случае гордо демонстрирует своим поклонникам стройную фигуру. Самира часто снимается в рекламе нижнего белья и купальников.
Как сообщает Lady.Day.Az, модель вновь поделилась в Instagram снимком, который вызвал восторг подписчиков.
"Уже неделю как практически ничего не ем, пью только воду. Но когда смотрю в зеркало...", - прокомментировала модель видео, вызвавшее восторг ее поклонников.
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Н. Гасымова
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