Азербайджанский Дарт Вейдер - Необычные работы иллюстратора Ляман Юсифли - ФОТО

С каждым днем в Сети появляется все больше иллюстраторов, которые демонстрируют свой талант и необычное видение мира.

Среди таких ярко выделяется молодой и утонченный иллюстратор Ляман Юсифли. Девушка основала проект "Рrojectly", где вместе со своей командой талантливых художников, создает уникальные иллюстрации, которые затем печатаются на открытках, чашках, блокнотах, кейсах и подушках.

В этих иллюстрациях помимо девушек, отрисованных в авторском стиле, можно встретить главных героев поп-культуры с национальным флёром.

Так, например, Дарт Вейдер и мастер Йода пробуют "самовар чайы".

Lady.Day.Az представляет некоторые из работ иллюстратора:

Н. Гасымова

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