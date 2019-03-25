7 самых известных модных блогеров-мусульманок - ФОТО

Восточная женщина в хиджабе может стать иконой стиля. Это доказали модные блогеры-мусульманки, за образами которых в Instagram следят миллионы людей.

Lady.Day.Az представляет 7 известных блогеров, которые делают хиджаб модным.

Сауфия Гудсон

Сауфия является настоящей звездой среди модниц, а ее образам подражают сотни тысяч поклонниц.

Лина Асад

Лина живет в Америке, а ее стиль отличается подчеркнутой женственностью и нежностью - Асад обожает всевозможные рюши и воланы, а также пастельную гамму.

Хабиба да Сильва

Хабиба живет в Англии, где она известна не только как фэшн-блогер, но и как дизайнер. Интересно, что да Сильва занимается именно производством хиджабов - свои творения девушка демонстрирует в своем же Instagram, наглядно доказывая, что они легко способны вписаться в европейский стиль и модный образ.

Руба Зай

За обновлениями блога Рубы следит миллион человек, среди которых не только мусульманские модницы, но и европейские - секрет популярности образов Зай в мастерском умении сочетать мусульманскую сдержанность с западными модными трендами.

Дина Токио

Дина живет в Англии, поэтому ее образы можно назвать скорее европейскими, нежели мусульманскими, однако хиджаб тем не менее остается главным (и ежедневным) аксессуаром Токио. К слову, завязывать его она умеет едва ли не тысячью разными способами.

Мэрайя Идрисси

Улыбчивая Мэрайя стала настоящей звездой в мировой моде два года назад - именно тогда Идрисси стала первой девушкой в хиджабе, снявшейся в кампании H&M. Девушка каждый день без устали делится новыми стильными образами, которые неизменно вызывают восторг у ее подписчиков.

Марва Атик

Марва живет в Калифорнии, и она также не только блогер, но и дизайнер (хиджабов) - ей, как и другим нашим героиням, отлично удается совмещать в своем стиле мусульманские традиции и актуальные европейские и американские тенденции. Блог Атик будет интересен тем, кто не любит ограничивать себя рамками и предпочитает экспериментировать с образами.

Н. Гасымова

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