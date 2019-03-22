Мадонна сменила имидж и стала брюнеткой - ФОТО

Мадонна часто экспериментирует со стилем и не боится носить самые эпатажные наряды от лучших дизайнеров мира или даже менять имидж.

Как сообщает Lady.Day.Az, на днях у себя в Instagram 60-летняя певица опубликовала фото, на котором позирует в образе жгучей брюнетки с короткой стрижкой.

Несмотря на то, что певица просто примерила парик, многие поклонники выразили мнение, что ей такой образ очень к лицу.

Н. Гасымова

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