22 марта 2019

отправить статью
Мадонна сменила имидж и стала брюнеткой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

11:45

  • 97
Мадонна сменила имидж и стала брюнеткой - ФОТО
Почему мужчина &quot;омега&quot; лучше альфа-самца? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

11:15

  • 114
Почему мужчина "омега" лучше альфа-самца? - ФОТО
6 причин ухода с работы и как их объяснить на собеседовании <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

10:55

  • 128
6 причин ухода с работы и как их объяснить на собеседовании - ФОТО

22 марта 2019 11:45

Мадонна сменила имидж и стала брюнеткой - ФОТО

Мадонна часто экспериментирует со стилем и не боится носить самые эпатажные наряды от лучших дизайнеров мира или даже менять имидж.

Как сообщает Lady.Day.Az, на днях у себя в Instagram 60-летняя певица опубликовала фото, на котором позирует в образе жгучей брюнетки с короткой стрижкой.

Несмотря на то, что певица просто примерила парик, многие поклонники выразили мнение, что ей такой образ очень к лицу.

Н. Гасымова       

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 113

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

17 марта 22:11

  • 2 134
Современные украшения в старинной технике "шебеке" - ФОТО

Гости

13 марта 10:15

  • 1 106
Азербайджанская модель: "Роль Жасмин должна была быть моей"

Гости

9 марта 10:45

  • 1 360
Горячие фотографии Диляры Кязимовой в Египте