Современные украшения в старинной технике "шебеке" - ФОТО

Еще в древнем Египте люди носили ювелирные украшения, выполненные в технике филигрань. Получившая распространение на Востоке с развитием торговых путей, техника в Азербайджане получила название "шебеке". Особую популярность у нас техника приобрела в XVIII, но в современном мире утеряла свою актуальность.

Сегодня же в Азербайджане есть дизайнеры, которые возрождают эту технику и создают ювелирные изделия ручной работы, хранящие традиции нашего народа. Одной из таких дизайнеров является Ренара Шамсиева.

Ренара окончила Азербайджанскую государственную академию художеств. Спустя несколько лет девушка поехала учиться в Instituto Superiore Di Design в Италии и именно там, наряду со знаниями моделирования нарядов, училась и дизайну ювелирных украшений. После приезда она не думала, что захочет применить эти знания, но все решило знакомство с профессиональным ювелиром Эдуардом Шамаряевым, который является одним из немногих мастеров "шебеке" и хранит наши национальные традиции ювелирного искусства.

Как только Эдуард узнал, что Ренара владеет навыками дизайна украшений, то предложил ей сотрудничество.

Первым совместным проектом двух талантливых людей стала коллекция "Миниатюра". Подобный проект Ренара уже делала в Италии, создав коллекцию украшения с образами известной художницы Фриды Кало. А в Азербайджане для техники "шебеке" девушка выбрала героями образы, которые можно встретить в наших миниатюрах. Влюбленные герои поэмы Низами Гяндживи Хосров и Ширин получили отображение в ювелирных изделиях.

"Я рисую эскизы, а Эдуард полностью переносит их на метал. Мы не используем никакой современной техники, то есть мы создаем украшения так же, как это делали наши прадеды испокон веков", - сказала Ренара Шамсиева в беседе с Day.Az.

После коллекции "Миниатюра" они начали работу над второй коллекцией, посвященной знакам Зодиака. Изделия базировались на традиционной форме серег - "сябят" (корзинка). И вот 12 знаков получили отражение в форме "сябят".

"Работаем мы в основном с серебром, и думаем продолжать именно в направлении популяризации наших традиций ювелирного искусства. Так как это искусство у нас действительно богато. Вдохновение мы находим в основном в тех украшениях, которые представлены в исторических музеях, и в азербайджанском прикладном искусстве", - отметила дизайнер.

Ф. Агаларова