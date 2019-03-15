На кого подписаться? – 5 стоящих Instagram азербайджанских звезд - ФОТО

Каждый из нас следит за жизнью и творчеством любимого исполнителя или артиста в социальных сетях. О чем думает кумир, как реагирует на происходящие в мире события, какие у него увлечения, а главное, что нового происходит в его творческой деятельности - обычно Instagram звезд говорит именно об этом. Но все же самыми интересными для поклонников являются первые пункты.

Lady.Day.Az рассказывает об азербайджанских звездах, которые делятся в своих социальных сетях не только своими творческими успехами, но и мыслями, привычками, а также стильными образами.

Очень редко на страницах звезд в соцсетях можно увидеть фотографии своих коллег и еще реже отзывы на прочитанные книги и реакции на происходящие в мире события. Но популярный певец Мурад Ариф на своей странице в Instagram кроме интересных постов о своих коллегах, о музыке вообще и творческих достижениях делится отзывами на прочитанную литературу. Также звезда смело рассказывает о своем похудении, и тем самым мотивирует своих подписчиков вести здоровый образ жизни.

Популярный исполнитель Чингиз Мустафаев представит Азербайджан на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Поэтому свои старые публикации певец со страницы удалил, а все новые посты очень продуманы и посвящены предстоящему конкурсу. Талантливый музыкант раньше часто радовал подписчиков атмосферными фотографиями с путешествий и демонстрировал отличную физическую форму. Надеемся, что после конкурса страница вновь приобретет личный характер, так как своим образом жизни 27-летний исполнитель является примером для подражания у своих поклонников.

Добившаяся успеха и признания в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде часто мелькает на обложках международного глянца и своим безупречным стилем вполне может считаться иконой стиля. Мы очень любим просматривать фотосессии актрисы для известных журналов, а также следим за ее повседневными образами. Естественная красота и безупречный стиль звезды принесли ей более миллиона подписчиков.

Instagram знаменитой оперной певицы Анны Нетребко тоже в нашем списке. Своими жизненными фотографиями и смешными видео, лайф-хаками из кухни и закулисными кадрами супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова завоевала любовь пользователей соцсети. На ее странице можно узнать не только об оперных спектаклях, но и, например, посмотреть рецепт плова.

Заслуженная артистка Ройа Айхан замыкает наш Топ-5. За ее постами в Instagram следит более 1 600 000 фолловеров. Она обычно делится красивыми кадрами с фотосессий, снимками сына, смешными видео и мимолетно сделанными фотографиями из повседневной жизни. Ну, и следят за ней подписчики только потому, что она - Ройа.

Н. Гасымова

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