Азербайджанская модель: "Роль Жасмин должна была быть моей"

Украинская модель азербайджанского происхождения, обладательница титула второй вице-мисс конкурса "Мисс Украина-2015" Фарида Ибрагимова в день выхода первого трейлера предстоящего ремейка мультфильма "Аладдин" Гая Ричи предстала в образе принцессы Жасмин.

Как сообщает Lady.Day.Az, поедлившаяся фотографией в образе принцессы, модель получила положительные комментарии своих поклонников в Instagram, большинство из которых отметили, что в этом обрзе она "лучше оригинала".

Отметим, что модель также поделилась трейлером фильма в Instagram Stories, где отшутилась, что роль Жасмин должна была быть ее.

Напомним, что Фарида Ибрагимова живет и работает в Украине. Она является лицом ряда украинских брендов и принимает участие в Неделях моды известных дизайнеров не только в этой стране, но и в Азербайджане. На данный момент модель больше занята в рекламных проектах.

Н. Гасымова

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