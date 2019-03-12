Айгюн Кязимова сменила имидж - ФОТО

Народная артистка Азербайджана, популярная певица Айгюн Кязимова первый день весны встретила с новым имиджем. Сменившая длинные локоны на популярный уже несколько сезонов удлиненный боб, 48-летняя дива поразила своих поклонников данным преображением.

Отметим, что новый имидж дива представила во всей красе во время фотосессии для журнала Boutique Baku.

Lady.Day.Az представляет фотографии звезды, которыми она поделилась на своей странице в Instagram:

Н. Гасымова

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