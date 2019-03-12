12 марта 2019

отправить статью
Айгюн Кязимова сменила имидж <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

12:03

  • 249
Айгюн Кязимова сменила имидж - ФОТО
Прощай, офис! - 5 преимуществ удаленной работы <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

11:09

  • 162
Прощай, офис! - 5 преимуществ удаленной работы - ФОТО
Ореккьетте с соусом из брокколи и мясными фрикадельками - Рецепт от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

10:00

  • 175
Ореккьетте с соусом из брокколи и мясными фрикадельками - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

12 марта 2019 12:03

Айгюн Кязимова сменила имидж - ФОТО

Народная артистка Азербайджана, популярная певица Айгюн Кязимова первый день весны встретила с новым имиджем. Сменившая длинные локоны на популярный уже несколько сезонов удлиненный боб, 48-летняя дива поразила своих поклонников данным преображением.

Отметим, что новый имидж дива представила во всей красе во время фотосессии для журнала Boutique Baku.

Lady.Day.Az представляет фотографии звезды, которыми она поделилась на своей странице в Instagram:

  

  

  

Н. Гасымова       

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 249

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

9 марта 10:45

  • 1 011
Горячие фотографии Диляры Кязимовой в Египте

Гости

4 марта 12:05

  • 1 630
В Баку пройдет необычный турнир для женщин - ФОТО

Гости

1 марта 14:22

  • 2 186
Нура Сури представила новую фотосессию - ФОТО