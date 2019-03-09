Горячие фотографии Диляры Кязимовой в Египте

Популярная азербайджанская певица Диляра Кязимова радует своих подписчиков в İnstagram горячими снимками с очередного отдыха в жаркой стране. На этот раз певица оказалась в курортном городе Шарм-эль-Шейх (Египет).

"Дорогие женщины, люблю вас. Давайте всегда оставаться привлекательными, чистосердечными и красивыми", - написала Диляра вчера в соцсети и поделилась яркими фотографиями.

Как сообщает Lady.Day.Az, фотографии певицы вызвали восторг у поклонников, которые осыпали ее комплиментами и поздравлениями с 8 Марта в комментариях.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook