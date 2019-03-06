6 марта 2019

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6 марта 2019 15:40

Карл Лагерфельд перед смертью оставил послание всему миру - ФОТО

"А ритм все звучит..." - именно таким стало последнее послание легендарного кутюрье Карла Лагерфельда, написанное на открытке, фотографией которого поделилась в социальной сети Twitter критик отдела моды американского издания New York Times Ванесса Фридман. 

На рисунке, сделанном самим Карлом Лагерфельдом, он изобразил себя рядом с женщиной, очень похожей на основательницу модного дома "Chanel" Габриэль Бонёр (Коко) Шанель. Отметим, что покойный дизайнер был бессменным главой "Chanel" с 1983 года.

Н. Гасымова       

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