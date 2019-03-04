В Баку пройдет необычный турнир для женщин - ФОТО

Популярная среди азербайджанских мужчин настольная игра нарды любима и женщинами. И вот в Баку уже во второй раз пройдет турнир по нардам среди женщин, где представительницы прекрасного пола смогут продемонстрировать свои навыки и просто прекрасно провести время.

Как сообщает Lady.Day.Az, турнир состоится 6 апреля в 12:00 в Pullman Hotel & Resort.

Организаторы турнира отмечают, что победителей ждут призы от спонсоров. Количество участвующих в турнире ограничено, количество "болельщиков" тоже. Мероприятие закрытое, поэтому желающим принять участие следует пройти регистрацию. Отметим, что участие стоит 50 AZN.

Н. Гасымова

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