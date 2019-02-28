Архивные снимки Элизабет Тейлор, которые хочется пересматривать снова и снова - ФОТО

Эталон женственности и сексуальности, общепризнанная "королева бриллиантов" (о ее коллекции украшений давно слагают легенды), знаменитая актриса, чьи гонорары были невероятно большими - все это о великой и прекрасной Элизабет Тейлор.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера звезда Голливуда могла бы отметить 87-летие. Но память о ней до сих пор жива. Еще бы: такую женщину забыть просто невозможно! И мы снова и снова убеждаемся в этом, пересматривая архивные фото.

В честь дня рождения легенды мы представляем лучшие фотографии Элизабет: знойные снимки в белоснежных купальниках, кадры из фотосессий в соблазнительном нижнем белье или в стильных повседневных casual-образах, актуальных и сегодня, портреты со съемок, например фильма "Клеопатра", за роль в котором красавица получила миллион долларов, став первой актрисой, удостоенной столь впечатляющего гонорара.

Н. Гасымова

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