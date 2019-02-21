15 интересных фактов о Рианне, которой исполнилось 31 - ФОТО

Вчера Робин Рианна Фенти, известной всему миру как Рианна, исполнилось тридцать один. Сложно поверить, но ее первый альбом вышел в 2005-м, а пластинке-бестселлеру Good Girl Gone Bad с суперхитом Umbrella, стукнет 12 лет. Несмотря на это, Рианна по-прежнему в строю, и обещает скорый выход нового альбома, хотя сейчас ее, похоже, больше интересует актерство, чем пение.

В связи с ее днем рождения представляем 15 фактов жизни и творчества этой яркой артистки.

1. Как ни странно, в школе будущая звезда не была ни лидером, ни всеобщей любимицей. Более того, ее часто дразнили за светлую кожу. "Меня называли белой", - вспоминала Рианна.

2. Детство Рианны не было безоблачным. Ее отец принимал наркотики и бросил семью. Рианна, будучи старшей из детей, помогала маме воспитывать остальных. Это сильно повлияло на ее характер, сделало самостоятельной и сильной. "Я думаю, что это сделало меня очень независимой. Я очень сильный, решительный человек", - говорила певица в интервью The Guardian. Кстати, отец звезды все-таки победил свою зависимость, наладил отношения с детьми и извинился перед Рианной.

3. Первой творческой победой Рианны стал выход в финал конкурса талантов, который проходил на ее родном острове Барбадос. Стать первой 16-летней Рианне помогла песня Hero Мэрайи Кэри.

4. Джей Зи подписал контракт с Рианной в первый же день их знакомства.

5. Почти все артисты практикуют некие ритуалы перед и после выхода на сцену. Есть свои привычки и у Рианны. Незадолго до начала концерта она выпивает немного алкоголя - для бодрости. Обычно это ликеры, но иногда Рианна "принимает" и водку. А когда шоу окончено, певица возвращается в гримерку, сбрасывает всю одежду и в течение получаса ходит по комнате голой. Подобным образом Рианна чистит чакры и готовится к следующему дню.

6. Большинство друзей Рианны - мужчины. По признанию певицы, "у меня всего три подружки и миллион друзей!". Имена всех близких подруг Рианны неизвестны, зато известна одна из них, это Кэти Перри. Они познакомились на одной из церемоний, "и уже к концу шоу сидели напротив друг друга, смеясь над всеми и надо всем". Девушки очень дружны, Кэти, например, помогала Рианне пережить сложные отношения с Крисом Брауном. Что до самой Рианны, ей было предложено стать подружкой невесты на свадьбе Перри и Рассела Брэнда. Рианна очень хотела быть рядом с друзьями, но в итоге не смогла - плотный студийный график (она тогда работала над очередным альбомом) не позволил ей отправиться в Индию, где проходила церемония. Впрочем, на отношениях с Кэти это не отразилось.

7. Рианна часто смешивается с толпой фанатов, пришедших на ее концерт: надевает толстовку, надвигает кепку на глаза и какое-то время находится в толпе ожидающих начала шоу.

8. Рианна терпеть не может экзотические кухни, предпочитая фастфуд. Надо отдать должное, своих пристрастий певица не стесняется - снимков, на которых она с газировкой в руке, хватает. При этом Рианна буквально помешана на воде, ее она пьет постоянно и другим советует.

9. Однажды Рианна оказалась в неудобной для себя ситуации. Когда она была у косметолога, специалист, делавшая ей эпиляцию в зоне бикини, неожиданно попросила автограф. Это настолько не понравилось певице, что с тех пор она требует мастера, во-первых, сильно в возрасте, во-вторых, не говорящую по-английски.

10. Песня Umbrella была написана для Бритни Спирс, но не заинтересовала ее агентов. Кроме того, лейбл Бритни решил, что песен для ее нового альбома и так уже достаточно. Umbrella была предложена Мэри Джей Блайдж, но Джей Зи перехватил инициативу и забрал трек для Рианны.

11. По данным на этот год, Рианна заработала уже 245 миллионов долларов. Эти деньги она накопила, как нынче принято у звезд, не только музыкой, но и рекламными контрактами и именными бизнес-проектами - партнерством с Puma, Chopard, Manolo Blahnik, косметикой Fenty Beauty.

12. Рианна обожает регги, это ее фаворит среди музыкальных стилей. "Боб Марли, Шон Пол - вот музыка, на которой я выросла и которая всегда поднимает мне настроение", - говорит она. При этом своим настоящим кумиром певица считает Мадонну и признается, что сама хочет стать "черной Мадонной".

13. На Барбадосе уже не первый год официально празднуется День Рианны. Это происходит 22 февраля.

14. Рианна часто позирует в довольно откровенных нарядах, однако принципиально отказывается сниматься для эротических журналов.

15. Рианна очень любит татуировки, на ее теле сейчас их 20 штук. Первая - ее знак Зодиака, Рыбы - была сделана ею в 18-летнем возрасте, и далее все важные события в своей жизни Рианна фиксировала рисунками. Например, расставание с Крисом Брауном певица отметила пистолетами на ребрах по бокам и фразой Never a failure, always a lesson ("Не ошибка, а урок") на ключице.

Н. Гасымова

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