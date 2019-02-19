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19 февраля 2019 16:15

Скончался легендарный Карл Лагерфельд - ФОТО

Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на российские СМИ, модельер плохо себя чувствовал последние несколько недель. Причина смерти пока не называется.

Отметим, что Лагерфельда был срочно госпитализирован ночью 18 февраля, а утром во вторник, 19 февраля, он скончался.

Напомним, что в конце января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позднее представители бренда объяснили это усталостью креативного директора.

Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Н. Гасымова

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