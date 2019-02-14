Азербайджанец произвел фурор на премии «Человек года 2018» в Турции - ФОТО

Азербайджанский исполнитель, президентский стипендиат Эмин Эминзаде произвел фурор на церемонии вручения премии журнала GQ "Человек года 2018" в Турции.

Как сообщает Lady.Day.Az, певца пригласили в качестве почетного гостя на церемонию награждения, так как в последнее время он стал самой обсуждаемой личностью в турецких СМИ. Эмин вместе с турецкими звездами прошелся по красной дорожке, дал интервью журналистам, в котором рассказал о своих творческих планах. В церемонии вручения премии приняли участие самые известные актеры, исполнители, ведущие Турции.

Добавим, что Эминзаде также удалось поближе познакомиться с турецкими и зарубежными знаменитостями, такими как Оркун Иситмак, Демет Евдар, немецкой актрисой, модельером Вильмой Эллес и др.

Напомним, что Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus - 2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана".

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся там. Имя певца вписано в "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook