Азербайджанка вошла в список Forbes - ФОТО

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг, в котором представлены по 30 самых перспективных в Европе бизнесменов и изобретателей, стартаперов и ученых, спортсменов и деятелей искусства, журналистов и ретейлеров моложе 30 лет.

В этом году впервые в этот список вошла азербайджанка Зара Гусейнова.

"Быть в списке FORBES 30 under 30 в Европе - большая честь, гордость и ответственность! Этот список для меня не просто награда. Это возможность донести свое видение, свою позицию и то, чем мы занимаемся, до еще большего количества людей", - поделилась радостной новостью основательница WoWoman Community Зара Гусейнова на своей странице в Facebook.

Отметим, что Зара Гусейнова основала образовательную платформу WoWoman в 2014 году с целью поддерживать, вдохновлять и воодушевлять женщин, создав пространство, где женщины смогут выразить себя и направлять их на пути к своей мечте.

На сегодняшний день более 7000 женщин стали участницами различных программ WoWoman, среди которых можно отметить программы по улучшению "soft skills", программированию, предпринимательству, дизайну и другие. Своим выступлением наша соотечественница попыталась донести всему миру историю WoWoman и всех женщин в целом. Отметим, что в 2018 году сообщество WoWoman было вошло в ТОП-100 сообществ Facebook среди 6000 заявок со всего мира.

26-летняя бизнес-леди отметила, что образование женщин и девочек, их уверенность в себе, свобода выбора и возможность делать то, о чем они мечтают и хотят на самом деле, критично важно как для общества, так и для каждого индивидуально.

"Чтобы не было "потерплю пока бьют", "закрою глаза на селективный по гендерному признаку аборт", "диплом - это лишь приложение к приданому и жизнь делится на "до и после" свадьбы.

Чтобы не было "я должна быть первоклассной хозяйкой, готовить и убирать, детей учить и о муже заботиться, уметь вышивать крестиком и рисовать, бегать марафоны и поддерживать разговоры про искусственный интеллект, всегда быть в форме и красиво одетой, работать на самой интересной работе в мире и т.д.".

Чтобы на свадьбе мы не желали семерых мальчиков и одну девочку, а чтобы говорили о здоровых, сильных и образованных детях.

А образование - это не про знание только математики или биологии. Образование - это про расширение сознания и проактивный образ мышления. Это про свободу выбора, про написание своей собственной истории, вне зависимости от предрассудков общества. Это про критическое мышление и умение учиться.

Это про понимание того, что твое окружение сегодня определяет кем ты будешь завтра. Это про ответственность перед собой и миром. Про принятие того, что ты ничего не должен и нет "успешного успеха". Есть выбор. Есть ты, есть благодарность за всё вокруг и свой темп к твоим, самым классным, сумасшедшим и "невозможным" мечтам", - сообщила Зара, напомнив, что это то, за чем стоит WoWoman Community уже 4 года.

Девушка также анонсировала свой новый проект W.Space - пространство и инфраструктуру для женщин и мужчин в центре города, для тех, кто ищет "место силы", где они смогут найти вдохновение или покой, встретить друзей, записаться на курсы английского, почитать книгу или сесть за бизнес-план нового проекта или просто заняться "активным ничегонеделанием".

Ф. Агаларова

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