Что обязательно посмотреть туристам в Азербайджане? - Советы украинского блогера - ФОТО

"Этот перелёт Киев-Баку стал уже третьим для меня. Но, вопреки ожиданиям, Азербайджану удалось вновь вскружить мне голову, удивить и показать свою красивую столицу с новой, совершенно незнакомой мне, стороны", - написала в своем блоге путешественница из Украины Катерина Коваленко.

Девушка представила своим подписчикам подробный материал о том, что делать в Азербайджане туристам и описала маршрут по которому, по ее словам, она бы сама не раз прошлась.

"Время полета немногим более 3-х часов, и при правильном, или даже спонтанном, как у меня, выборе билета - вы выходите из аэропорта имени Гейдара Алиева в комфортное послеобеденное время. Забегая вперед скажу - самолет делает такой вираж над городом в сторону аэропорта, будто решив все-таки вернуться, лишь бы только отобедать в Баку. Собственно, желаю и вам скорее найти подходящую дату для уикенда и отведать все пряные вкусы местной культуры!", - написала она.

Девушка отметила, что за два дня в Баку можно успеть многое, но, конечно - не всё и перечислила те пункты, которые лично повторила бы сама. Рассказала и о достопримечательностях, и о местной кухне, что, в какой-то мере - единое целое.

Lady.Day.Az представляет ее материал без изменений:

Baku Book Center

"Утро первого дня в Баку я бы советовала провести за традиционным азербайджанским завтраком.

Овсянку с молоком отставьте до возвращения домой, и не истязайте себя сомнениями заглянуть в местный "хлебный". Часто - это и простая лавка во дворе многоэтажки, и подвал, и даже небольшое окошко на углу дома. Главное - запах горячего хлеба(тандыра) снаружи, и печь-тандыр - внутри. К нему по утрам полагается сочный увесистый помидор, и обилие молочных продуктов. А именно - белый сыр (нечто среднее между сыром фета и несоленой брынзой), шор (shor), местные сливки, такие плотные, что потребуется нож для масла. Собственно, масло. И конечно - чай. Не пропустите - армуд, сахарный кубик, долька лимона.

Маршрут утренней прогулки следует проложить через старый город, İçeri Şeher. Заглядывая во все переулки, куда поведут вас местные коты и радушные хозяева чайханы, не забудьте посмотреть на Дворец Ширваншахов. Не сложно растеряться, ведь дворцовый комплекс времен ХIII-XIV века так лаконично соответствует местным грациозным улицам.

Один из западных фасадов Дворца Ширваншахов

И конечно - следует подняться на самую верхушку Девичьей башни. Легенды окутали историю происхождения этого древнего символа Баку. И потому, каждый сам волен выбирать, ближе ли ему рациональная, или романтичная сторона истории.

Девичья башня

Улица Низами (Торговая) - это эпицентр центральной части города. Точности ради, следует заметить, что Торговой чаще всего называют промежуток от улицы Рашида Бейбутова до Площади Фонтанов. Здесь можно встретить бакинцев в их лучших выходных нарядах, потому что прогулка здесь - это уже повод. И, кроме того, очень красивый способ перезагрузки от будничных проблем. Хорошей идеей будет посмотреть Площадь Фонтанов днем, когда белый камень брусчатки отсвечивает теплыми солнечными бликами, слышно смех детей у фонтана, и сам город словно гордится тем, что когда-то, еще в 1868 году было закончено строительство первой городской площади Баку.

Вечер располагает к прогулкам по Торговой, вести по которой вас будут роскошные люстры, освещенные сотнями золотистых огоньков. Кажется, их задача создать то самое настроение праздника у каждого, кто вечером окажется на улице - не просто так названной в честь поэта и мыслителя, Низами Гянджеви.

Прогуливаясь по центральной части города, вы обязательно выйдете к восхитительно красивому фасаду - музею азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (53 Istiglaliyyat). Да-да, как вы уже заметили с творчеством этого человека следует ознакомиться, если этот момент был ранее упущен.

Вход в музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви

Фасад здания охраняют знаменательные деятели искусства слова - поэты и писатели Азербайджана - в их каменном, нерушимом исполнении. Стоит изучить стену днем, и конечно - понаблюдать за игрой волнующих теней вечером - зрелище, которое заставит вас подойти туда еще раз - уже с целью посещения залов самого музея.

Фасад музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви

Между делом, днём, не лишним будет наведаться на городской рынок. Зачастую, путеводители советуют к посещению Yashil Bazar, попросту - Зеленый базар, в Наримановском районе. Он считается подороже и "потуристичнее", однако практика в умении торговаться здесь даже кстати, а ряды аккуратно выстроенных фруктов, и стены из баночек сладкого варенья все равно не оставят вам выбора уйти без них.

Рынки Азербайджана богаты на съестные богатства круглый год, потому в зависимости от времени года, ищите: веточки тархуна - обязательно спросите у местных хозяек, как сварить самый вкусный напиток; бледно-оранжевые, твердые плоды - королёк.

Королёк в садах на пути в Баку

Специи - зира, шафран - отличительная черта многих национальных блюд, рис и шафрановая вода - та еще местная красота, поверьте! Банки с консервированными виноградными листьями для долмы. Необычно, аутентично, и можно даже зимой, насмотревшись фотографий из отпуска, сделать настоящую долму! Сушеный барбарис - восточная сказка, которую едят с кутабами (лепешки из теста с разными начинками), супами, мясом и тандыром. Бакинская пахлава, Шекинская пахлава - совсем разная, но не попробовать обе - нельзя. Рахат-лукум, который тает во рту. И далее - весь список искусно сделанных, аккуратно испеченных сладостей с орехом, корицей и сахаром - бадамбура, шакербура, кята, шекер чёрек и еще уйма красивых слов. Но к чему слова, когда это все можно встретить на полке местного базара? А еще - бакинские помидоры и ароматная кинза. И каштаны! Купите, найдите сковородку с крышкой, не забудьте держать покрепче, и сделайте это, пожарьте каштаны сами! На том прилавке - белая черешня летом, а вон на той полке - уже белая черешня в банке, зимой. Алыча, и конечно, гранат. Гранат - стоит отдельной страницы для рассказа, ведь это, пожалуй - самый яркий во всех смыслах, один из наиболее узнаваемых фруктов, имитируемый во всевозможных видах скульптур, статуэток, орнаментов, украшений, нарядов, песен и стихотворений. Наверное, один из принятых каждым азербайджанцем, символ. Гранаты здесь научат кушать правильно, с косточками, открывать без ножа и брызг. А еще дадут попробовать гранатовое вино, и даже самый сладкий сорт - белый гранат.

И конечно - чай. Самый правильный, ароматный и насыщенный. Не стесняйтесь, спросите совета. Поверьте - черный чай, который вы попробуете в Азербайджане, не сравнится по вкусу ни с каким другим. Это культура, традиции и обычаи.

Если вы уже отобедали, но время - еще не поздний вечер, обязательным к посещению можно считать Центр Гейдара Алиева в Баку.

На одном из этажей Центра Гейдара Алиева

Для многих, это сочетание некоего футуризма среди довольно степенной архитектуры Баку, и красивых благородных традиций, что чтятся этим народом день ото дня, во всех жизненных проявлениях. И если первое бросается в глаза еще задолго до входа в Центр, лишь только завидев белоснежный купол здания, то второе - окутывает тебя от этажа к этажу, от выставки к выставке. Снаружи - диковинное, странное, по-красивому сумасбродное строение приводит в восторг игрой света, воды и теней.

Вид на Центр снаружи, центральная часть

Внутри - вас проведут от истории народа Азербайджана, к их культуре и вековым традициям. Расписные ковры, трагичные годы, музыка 11-струнного тара. Древние рукописи и рукотворные сосуды, истории великих побед и культурных отличий. Все это - под крышей одного центра, где кроме прочего - можно застать временные выставки и концерты.

Что обычно играет финальный аккорд для неискушенного и даже пресыщенного впечатлениями туриста в новом городе? Что дает ощущение полноты картины, или же может в корне изменить уже сформированное мнение? Конечно, это панорама города с высоты. Где-то может захватить дух от вида на горы, в другом месте высокий обрыв и игрушечные черепицы крыш добавляют городу легенд и монументальности. В Баку есть особое место - Нагорный парк, что недалеко от еще одного, уже современного символа города - Flame Towers, что красуются на всех открытках и печатных материалах, и то и дело, заставляют обернуть на себя свое внимание. Показать искрящийся танец нашего небесного светила и мастерства современных архитекторов.

Вид на Flame Towers с моря

В Нагорном парке панорама города окутывает ощущением могущества - ведь тут берега Каспийского моря. Терпением и стойкостью - ведь не просто так Баку носит титул города ветров. Вы чувствуете роскошь, веру культурным традициям, вы чувствуете стремление и желание бежать, но все-таки, мы ведь в Баку - бежать обязательно красиво, и с ощущением момента - только вперед.

Вид на панораму города. Нагорный парк

Если вы взяли билет с запасом, предчувствуя, что Азербайджан захватит вас в свои объятия крепко, поздравляю - вы взяли счастливый билет. Помимо Баку, который хочется исходить пешком по всем маленьким и большим улицам, природа одарила эту страну как самого любимого внука - и степью с бисквитного цвета холмами, и горами, с верхушками в сливках облаков, зелеными лугами усыпанными хвойными, лиственными, плодовыми деревьями. Если вы еще ни разу не испытывали контрастов природы - бронируйте поездку в Азербайджан.

Районы Азербайджана

Одним из пунктов, куда можно отправиться из Баку, да так, чтобы это заняло не больше одного дня и запомнилось на более чем прилично - можно считать дорогу в древнюю крепость Чирах-кала. Дорога займет около 2 часов, ехать до городка Гала-Алты. Крепость, по своему названию, именуемая светильником, настолько древняя (возведена около IV-VI вв. нашей эры), что охраняется государством Азербайджан как архитектурный памятник мирового значения.

Крепость Чирах-кала

Подъехав к подножию горы и началу пешего маршрута, можно сделать перерыв и выпить настоящего чаю из самовара со всем убранством чайной церемонии, прямо на природе.

Чай из самовара у подножия горы

Далее - два пути. Сложнее и насыщеннее красками леса - пеший подъем от начала до самой башни вокруг склона горы. Проще, и возможно, немного скучнее - доехать почти до самой крепости на машине, и пройти к ней пешком. Этим маршрутом зачастую пользуются туристические группы на автобусах. Осматривая крепость и все эти небывалые широты вокруг, чувствуется прилив энергии, силы восстанавливаются, дыхание выравнивается - вероятно, так действует воздух на высоте 1232 метра над уровнем моря, или же, такое место просто не может не делиться с вами своей стойкостью ко всем испытаниям природы.

Вид с горы

Даже если вы приехали в Баку на машине - отдельной экскурсии стоит поездка в метро. Как минимум, пару станций, скажем, от метро Ичери Шехер, что в центре, исследовать несколько станций, включая метро Сахил, и станции Гянджлик и Нариман Нариманов. И это станет как раз тем случаем, когда общественный транспорт может стать одним из самых красивых, опрятных и удобных вариантов передвижения по городу. Не беру в учет, разве что, исследовать город пешком - вы ведь уже поняли, что это обязательный формат?

А еще, метро Баку может с полной уверенностью добавить к списку своих плюсов такую категорию, как мелодичность.

Вид на Flame Towers с улиц Старого Города

И тут - спускаясь в метро на станции Низами - начинается самая захватывающая часть. Во-первых - метро напоминает холл художественного музея, но чего точно - не ждешь, так это композиций классической музыки в вагонах метро. К примеру, при объявлении станции Старого Города (İçərişəhər), звучит композиция Алекпера Тагиева, азербайджанского композитора - "Bakı gecələri", знакомое и любимое разными поколениями бакинцев. На станции метро Нариман Нариманов звучит произведение Арифа Меликова - "Güllərim". Сложно пропустить свою станцию, когда в вагоне метро на станции Улдуз заиграла мелодия Тофика Гулиева. Все эти имена, отрывки из музыкальных произведений служат жителям Баку ориентирами, а нам, туристам, внушают некое благоговение, то и дело заставляют улыбнуться красивой мелодии, так лаконично олицетворяющей все ноты культуры Азербайджана.

Такие детали - это то, что делает город особенным, такие аккорды - это как раз то, что собирается в памяти не в безымянный ящик, а в тот, который вы обязательно отметите ярлыком, и возможно - захотите не раз вернуться к нему вновь".

Н. Гасымова

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