Основательница бренда Najiba Design: "Хотела сделать то, чего еще не было в Азербайджане" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Lady.Day.Az всегда с большой гордостью знакомит своих читателей с именами отечественных дизайнеров, сумевших достичь определенного успеха в сфере моды. На этот раз гостьей нашего сайта стала основательница бренда Najiba Design, основательница школы моды "ModArt Fashion school", молодой модельер Наджиба Исмаилова.

Напомним, что презентация нового отечественного бренда Najiba Design состоялась в сентябре 2018 года. Тогда молодой дизайнер дала площадку и для своих студентов, которые представили свои капсульные коллекции.

С чего начинался путь Наджибы в мир моды, легко ли было основать школу моды, что она хотела отразить в коллекциях своего бренда, узнайте в нашем интервью.

Мой интерес к шитью, моделированию проявился еще в детстве, потому что моя мама портниха, и я с самого раннего возраста видела как она шьет и была в этой атмосфере. С детства я всегда экспериментировала со своими нарядами. Что бы я ни купила, я обязательно добавляла к нарядам какую-то деталь, перешивала их. И по телевизору я смотрела передачи связанные с миром моды, это всегда меня привлекало. У меня был интерес к сфере моды, были навыки шитья и рисовать мне тоже нравилось. Когда я была юной, эта сфера была еще не так развита в Азербайджане, не было понятий модельер, дизайнер.

Я смотрела зарубежные телеканалы и с 7-8 класса говорила, что буду модельером-дизайнером. Так я стала интересоваться сферой моды, окончила Азербайджанский государственный университет культуры и искусств как модельера-художника, затем окончила магистратуру как искусствовед.

Я всегда чувствовала в себе творческое начало, и думала, что сфера моды будет самой подходящей для моего самовыражения.

Конечно, как и каждый достигший чего-то в определенной сфере, я могу сказать, что мой путь тоже был не легким. У меня было много препятствий, но это не те препятствия, которые невозможно преодолеть. Я шла к своей цели, с большой любовью и терпением преодолевала трудности.

До того как основать свой бренд я работала в разных направлениях в сфере моды, набиралась опыта. Считаю, что прежде чем начать какое-то дело, человек должен обогатить себя. Если ты создаешь что-то связанное с собой, то там должны быть нюансы, которые будут отражать тебя. В моде это очень важно.

Я с детства мечтала о том, чтобы создать свой бренд и, как все, мечтала стать известной. Но я понимаю, что прежде чем сделать что-то, надо набраться опыта. Я уже 12 лет в этой сфере и имея опыт работы как на фабрике, так и в продажах, решила что настало время создать свой бренд.

Я хотела сделать то, чего еще не было в Азербайджане. Свою самую первую коллекцию я представила в 2012 году в рамках одного конкурса. Тогда я создала мужские наряды. К делу я я отнеслась очень творчески, хотела продемонстрировать всю глубину своей креативности. А во время презентации бренда я представила коллекцию, продуманную до мелочей. Первую коллекцию я создавала как визитную карточку бренда, то есть ею я уже показывала то, что могу дать людям.

Азербайджан сегодня переживает бум в сфере моды, появляется много новых отечественных брендов. Я акцентировала свое внимание на том стиле, который мало представлен в стране - на стиле бохо.

Что для меня самое впечатляющее в образе? Начала я с этого вопроса. Для меня это - комфорт. Если человеку в чем-то удобно, то он будет хотеть носить только это. Вторым важным фактором для меня была пропорциональность, чтобы наряд подходил человеку, и украшал его. Уже потом это цвет и т.д.

Об этом всем я думала уже на стадии эскизов и считаю, что мне удалось воплотить задуманное. После презентации бренда я получила огромное число положительных отзывов. Это был мой первый шаг в достижении своей цели.

У меня есть школа моды "ModArt Fashion school", где сама даю уроки дизайна одежды, иллюстрации и шитья. Считаю, что для дизайнера важно уметь рисовать эскизы и шить. Я бы не сказала, что было легко открыть школу моды. Но я хотела в первую очередь поделиться своими знаниями и опытом с теми, у кого есть интерес к сфере моды. А во-вторых, я хотела, чтобы у нас было место, где бы можно было научиться моде в систематическом порядке. Потому что я сама, хоть и окончила вуз, должна признать, что не получила того уровня знаний, который хотела. То, что мне действительно было нужно, я изучала в Интернете, книгах, купленных за рубежом. И я подумала, что могу передать свои знания другим, создав систематическую программу.

Сегодня в Азербайджане интерес к моде находится на пике. Мода в нашей стране стремительно развивается и движется к тому, чтобы стать отдельной отраслью в искусстве. Но если даже для нашей страны мода переживает бум, то для того, чтобы стать известными в мире, нам еще нужно сделать огромный шаг. Чтобы появилось устойчивое выражение - "Азербайджанская мода", нам еще предстоит работать.

Интерес к сфере создает потребность. А значит есть пробелы, которые могут заполнить молодежь. Те, кто может видеть пробелы, и может их заполнить, добьются не малых успехов.

Сейчас я работаю над новой коллекцией. Стиль останется прежним, но коллекция будет отличной от первой. Например, вместе с женскими нарядами будут и мужские, а также если в прошлый раз у нас были представлены женские наряды и аксессуары, то в этот раз к ним добавятся и сумки.

Франгиз Агаларова

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