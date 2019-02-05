5 февраля 2019

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5 февраля 2019 10:57

Ветеринар из Калифорнии стал звездой Instagram - ФОТО

34-летний американец Эван Антин прославился как "самый сексуальный ветеринар" по версии журнала People и имеет более миллиона подписчиков в Instagram.

Как сообщает Lady.Day.Az, на своей странице в Instagram Антин публикует трогательные снимки с животными (многие из которых - его пациенты), а также рассказывает о своей работе - показывает видео операций и дает полезные советы владельцам.

 

  

  

Антин вырос на ферме и с детства любит животных. Стать ветеринаром он решил в 18 лет: отучившись в колледже, Эван стал специалистом по экзотическим животным и отправился в путешествие по шести континентам. За годы практики Антин стал лучшим другом змей, слонов, носорогов и диких кошек.

  

  

    

Эван обожает свою работу, но у него есть и другие интересы: в свободное время он подрабатывает моделью и персональным тренером. А в прошлом году Антин попробовал себя в бизнесе и запустил линию средств для ухода за домашними питомцами Happy Pet.

Н. Гасымова

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