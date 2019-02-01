О жизни Селин Дион снимут фильм - ФОТО

Биографическая лента под названием "Сила любви" (The Power Of Love) исследует жизнь популярной канадской исполнительницы с середины 1960-х годов до сегодняшнего дня. Кроме музыкальной карьеры и непростой дороги на Олимп славы, одной из центральных тем сюжета станут отношения Дион с ее покойным мужем Рене Анжелилом, который скончался в 2016 году после борьбы с раком.

Как сообщает Lady.Day.Az, режиссерское кресло и роль главной героини займет французская актриса и режиссер Валери Лемерсье, наиболее известная по фильму "Авеню Монтень", а Сильвен Марсель сыграет Анжелиля. Съемки картины стартуют во Франции уже этой весной, а на производство выделен огромный бюджет - €23 млн.

Отметим, что Селин Дион сегодня переживает очередную волну сумасшедшей популярности. В числе последних доказательств - кутюрная неделя моды в Париже, куда певица прилетела в качестве гостьи показа и приковала к себе все внимание прессы. Много разговоров ходило и о личном статусе звезды - на всех мероприятиях она появляется под руку с танцором Пепе Муньосом. Впрочем Дион быстро положила конец всем слухам и домыслам, жестко заявив прессе: "Я одинока. Рене так недавно покинул этот мир, но я вижу его каждый день глазами своих детей. Он давал мне столько сил на протяжении всех этих лет. И по-прежнему много для меня значит. Пепе красив, и он мой лучший друг - воспитанный и обходительный, чье общество мне приятно. Но я одинокий человек, пожалуйста, оставьте меня в покое..." Впрочем, переживать за певицу не стоит - она с улыбкой признается, что находится "в лучшей форме и наслаждается каждым моментом, будто открылось второе дыхание". Похоже, байопик о жизни Дион произведет не меньшую сенсацию, чем ее появление на шоу Valentino Haute Couture.

Н. Гасымова

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