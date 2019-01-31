Азербайджанская модель устроила вечеринку в Дубае в банных халатах - ВИДЕО

Украинская модель азербайджанского происхождения, обладательница титула второй вице-мисс конкурса "Мисс Украина-2015" Фарида Ибрагимова устроила "банную" вечеринку в Дубае.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, роликами с вечеринки модель поделилась в истории своей страницы в социальной сети Instagram.

Отметим, что Ибрагимова уже несколько дней вместе с подругами отдыхает в одном из самых дорогих отелей Дубая. Чтобы поразвлечься, ночью девушки решили устроить вечеринку возле бассейна в банных халатах, станцевав под разные песни.

Фарида Ибрагимова живет и работает в основном в Украине. Она является лицом ряда украинских брендов и принимает участие во всех неделях мод известных дизайнеров не только в этой стране, но и в Азербайджане. На данный момент модель больше занята в рекламных проектах.

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Н. Гасымова

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