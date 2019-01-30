Азербайджанский дизайнер украсил обложку турецкого глянца - ФОТО

Азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил под конец 2018 года ярко заявил о себе, представив свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

Имя, завоевавшего американских селебрити и звезд Голливуда, дизайнера мелькало в новостной хронике СМИ не только Азербайджана, но и Турции, США и других стран.

После новости о том, что дизайнер Руфат Исмаил вновь представит Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды, где проведет показ своей новой коллекции под названием "The Butterfly Efffect" (Эффект бабочки), своих фанатов он порадовал еще одним успехом, став героем обложки популярного турецкого глянца "Men's Health".

Отметим, что Р. Исмаил не впервые появляется на обложке турецкого глянца.

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Напомним, что Руфат Исмаил стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии - в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года.

Впервые Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды представил именно Р.Исмаил - в рамках Недели моды 7 сентября 2018 года им была показана коллекция "Power of fire", положительно встреченная модными критиками и международной прессой.

Модное дефиле бренда "Afffair" во второй раз официально включено в сетку мероприятий Нью-Йоркской Недели моды и состоится 13 февраля на легендарной мировой fashion площадке Springs Studio, где проходят показы культовых дизайнеров современности.

Ф. Агаларова

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