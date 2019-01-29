Ройа растрогала поклонников совместной с сыном фотосессией - ФОТО

Новый цвет волос - новая фотосессия. Но на этот раз заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Ройа также фотографировалась вместе со своим сыном, что вызвало чувство умиления у поклонников звезды.

Отметим, что певица часто делится совместными с сыном фотографиями, и своей материнской позицией всегда вызывает восхищение у поклонников.

Lady.Day.Az представляет данные фотографии:

Н. Гасымова

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