Об успешных женщинах, о проекте #SMARTWOMEN - ВИДЕО

Итак, завершается совместный проект Samsung Azerbaijan и журнала Nargis Magazine - #SMARTWOMEN, посвященный успешным женщинам.

Женщины, которые вдохновляют - сегодня их становится все больше, и проект поставил своей целью познакомить аудиторию с одними из самых ярких представительниц современного Азербайджана.

Каждая из героинь проекта добилась успеха в своей сфере собственными силами, благодаря упорному труду и вере в себя.

Участницами проекта стали Руха Алиева, Эльнара Нахмедова, Наргиз Джалилова, Джамиля Алекперова, Лала Ахмедова, Лия Мамедова, Сабина Шахи, Нигяр Ализаде и Тамилла Гасанова.

Каждая из них сочетает в себе красоту и беззаботность, женственность и твердость духа, верность семье и успешную карьеру. И при этом, в каждой из них есть еще одно важное качество: умение вдохновлять. Именно такие женщины - созидательницы по сути, рождают даже в незнакомых людях желание жить полной жизнью и идти к поставленным целям. Своим примером они вселяют в других уверенность в собственных силах, вызывая одновременно искреннее восхищение.

Участницы этого замечательного проекта живут в сумасшедшем ритме современного мегаполиса, но, при этом, остаются верными последним тенденциям моды и в курсе всех трендов мира высоких технологий. Кроме того, каждой из них необходимо практически 24 часа в сутки быть на связи, обрабатывать огромное количество информации и решать одновременно большое количество задач. Для всего этого необходим современный и многофункциональный смартфон, и каждая из участниц проекта воспользовалась смартфонами Samsung: Galaxy Note9, Galaxy S9 и Galaxy A9.

Впечатлениями участницы проекта делились на своих страничках в соцсетях. Наши героини показали, как они используют те или иные

функции в повседневной жизни, работе и для коммуникации со своим окружением. Некоторые героини проекта отметили, прежде всего, качественную фотосъемку со смартфонов, для других оказалась важна мощность процессора и длительность работы гаджета, для третьих - возможность подписывать важные документы с помощью стилуса.

Проект #SMARTWOMEN завершился, но все только начинается! Каждая из нас может стать успешной, стоит только захотеть и поверить в себя. А удачно подобранный смартфон, подходящий именно вам, лишь поможет вам на пути к воплощению самых смелых планов. Именно эту цель ставил перед собой совместный проект, в названии которого - вся его суть. Смартфоны Samsung - необходимый штрих к образу каждой #SMARTWOMEN.

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