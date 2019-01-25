Фото дня - Соблазнительный образ азербайджанской модели

Известная своими откровенными фотографиями азербайджанская модель Самира Агаева при каждом случае гордо демонстрирует своим поклонникам стройную фигуру. Самира часто снимается в рекламе нижнего белья и купальников.

Как сообщает Lady.Day.Az, модель вновь поделилась в Instagram горячим снимком, который вызвал восторг подписчиков.

Отметим, что данное фото модели, долгое время проживающей в Дубае, сделано в Москве.

Н. Гасымова

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