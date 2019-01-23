23 января 2019

отправить статью
Несрин Джавадзаде представила свои лучшие образы 2018 года <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

11:15

  • 164
Несрин Джавадзаде представила свои лучшие образы 2018 года - ФОТО
Как узнать свой правильный вес? <span class="color_red">- Таблицы для женщин и мужчин</span>

Здоровье

10:35

  • 380
Как узнать свой правильный вес? - Таблицы для женщин и мужчин
Откровенные образы Нигяр Джамал

Карьера

09:45

  • 476
Откровенные образы Нигяр Джамал

23 января 2019 11:15

Несрин Джавадзаде представила свои лучшие образы 2018 года - ФОТО

Добившаяся успеха и признания в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде часто мелькает на обложках международного глянца и своим безупречным стилем вполне может считаться иконой стиля.

Несрин Джавадзаде - признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии "Золотой апельсин", одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино. Своей яркой внешностью и безупречной фигурой актриса никого не оставляет равнодушным к себе.

Мы очень любим просматривать фотосессии актрисы для известных журналов, а также следим за ее повседневными образами. А вчера звезда поделилась на своей странице в Instagram одними из самых ярких образов 2018 года, подобранными брендлифтером Серхатом Шенгюлем.

Lady.Day.Az представляет эти идеальные будничные образы и яркие наряды с красных дорожек:

  

  

  

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 165

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

21 января 11:20

  • 726
8 фактов про звезду фильма «1+1» Омара Си - ФОТО

Гости

20 января 08:06

  • 1 066
20 января - Советский танк лишил азербайджанскую науку талантливого ученого Светланы Мамедовой

Гости

20 января 08:00

  • 796
20 января - Вспоминаем историю любви Ильхама и Фаризы Аллахвердиевых