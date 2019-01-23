Несрин Джавадзаде представила свои лучшие образы 2018 года - ФОТО

Добившаяся успеха и признания в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде часто мелькает на обложках международного глянца и своим безупречным стилем вполне может считаться иконой стиля.

Несрин Джавадзаде - признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии "Золотой апельсин", одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино. Своей яркой внешностью и безупречной фигурой актриса никого не оставляет равнодушным к себе.

Мы очень любим просматривать фотосессии актрисы для известных журналов, а также следим за ее повседневными образами. А вчера звезда поделилась на своей странице в Instagram одними из самых ярких образов 2018 года, подобранными брендлифтером Серхатом Шенгюлем.

Lady.Day.Az представляет эти идеальные будничные образы и яркие наряды с красных дорожек:

Н. Гасымова

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