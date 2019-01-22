Почему Бриллиант Дадашева не боится носить мини? - ФОТО

Недавно народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева подверглась критике со стороны подписчиков в социальной сети Instagram.

Причиной критики стало мини-платье певицы, фотоснимок в котором она поделилась на своей странице - одни подписчики посчитали, что платье уж очень короткое, а другие восхитились прекрасной физической формой исполнительницы.

Б.Дадашева не долго молчала на эту тему и вновь поделилась снимком в раскритикованном наряде, к которому оставила следующий комментарий, подойдя к ситуации с юмором и дав совет, как оставаться в хорошей физической форме.

"Вай-вай, безобразие и позор! Я в возрасте мамы, бабушки и бабушкиной бабушки. Красавицы, если захотите поесть вечером после 6-7 часов, то пейте много воды. Можете положить в воду и мяту - изначально будет сложно, но затем вы привыкните. Даю вам слово, что, как минимум, почувствуете себя здоровыми", - написала известная певица.

Отметим, что звезда всегда отличалась откровенными нарядами, которые, между прочим, позволяла себе благодаря отличной физической форме. А оставаться стройной, по ее словам, ей позволяют спорт и правильное питание.

Н. Гасымова

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