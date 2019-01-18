Самые яркие цитаты Джима Керри - ФОТО

Вчера, 17 января, 57-летие отметил Джим Керри - один из самых самобытных и наиболее успешных голливудских комиков, чьи фильмы заработали в мировом прокате миллионы долларов. По этому случаю Lady.Day.Az представляет самые яркие из его высказываний разных лет.

"Было время, когда люди говорили мне: "Джим, если ты не перестанешь кривляться, твое лицо останется таким навсегда". Сейчас мне за это платят"

"На комиков нередко смотрят свысока, что понятно: низко падать в глазах зрителей - это наша работа. Возвышенные эмоции ценятся куда больше, но, по-моему, лучшие истории - это те, которые вызывают эмоции, но при этом не лишены юмора"

"В детстве я репетировал, корча физиономии зеркалу, тем самым сводя с ума свою мать. Она пыталась меня напугать: дескать, если я буду пялиться в зеркало слишком долго, то увижу там дьявола. Но, конечно, это возбудило меня еще больше"

"Когда я учился во втором классе, в нашу школу пришла новая учительница, которая однажды сказала: "Когда я молюсь Деве Марии, я могу попросить ее о чем угодно". Решив, что это звучит неплохо, я пошел домой и попросил Деву Марию о велосипеде. Через две недели я выиграл новенький зеленый велосипед в лотерею, в которой не участвовал - мой друг написал мое имя на выигравшем билете. Такой же велосипед потом попал в "Вечное сияние чистого разума"

"Я выписал себе чек на 10 миллионов долларов за "оказанные актерские услуги", датировал его Днем Благодарения 1995 года и положил в кошелек, где он благополучно стерся. И вот однажды, накануне Дня Благодарения 1995 года, я узнаю, что 10 миллионов составит мой гонорар за "Тупого и еще тупее". Я положил этот чек в гроб отца - о моем успехе он мечтал вместе со мной"

"Во время ужина с Энтони Хопкинсом мы заговорили об Эйсе Вентуре, и я признался, что пытался сыграть не человека, а птицу. На что он ответил: "Боже мой, а ведь я делал то же самое, играя Ганнибала. Я представлял себя крокодилом или тарантулой"

"Я горжусь всеми своими работами - хотя, возможно, это не самое подходящее слово. Это как с детьми - ты не можешь ставить их себе в заслугу, это дар божий. Если тебе довелось поучаствовать в чем-то прекрасном - скажем, в съемках "Вечного сияния чистого разума", - ты думаешь лишь о том, как чертовски тебе повезло"

"Меня называли человеком, несущим наибольшую ответственность за отупение Америки, но людям нравится смеяться, и многие из них способны увидеть смешное в чем угодно. Если ты смеешься над непристойной шуткой, ты становишься идиотом? По-моему, нет"

"Мне все равно, кажется ли людям, что я переигрываю - главное, чтобы они получали удовольствие от того, что я делаю. Кто-нибудь, наверное, и про Ван Гога говорил, что он перерисовывает"

"Иногда хочется, чтобы меня оставили в покое и не просили строить рожи. И, конечно, именно в эти моменты меня спрашивают: "В чем дело, приятель, тебе что, не нравится твоя работа?" Нравится! А еще мне нравится заниматься сексом - но делать это у вас на виду я не буду"

"Мой отец преподнес мне важный урок: ты запросто можешь потерпеть неудачу, занимаясь тем, что тебе неинтересно - так не лучше ли попробовать делать то, что любишь?"

Н. Гасымова

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