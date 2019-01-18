Наоми Кемпбел кардинально сменила имидж, избавившись от парика - ФОТО

С 15 января в Париже началась мужская Неделя Моды, в рамках которой в столице Франции проходят показы и роскошные светские рауты. 16 января, состоялось дефиле Louis Vuitton, гостями которого стали звезды и инфлюенсеры. Но, несмотря на внимание к показу, представители СМИ и присутствующие были впечатлены появлением Наоми Кэмпбелл.

Как сообщает Lady.Day.Az, британская 48-летняя супермодель произвела фурор своим новым образом - она кардинально сменила прическу, отказавшись от прямых темно-каштановых волос.

Напомним, что ранее Н.Кэмпбелл шокировала поклонников снимком, на котором предстала без парика, рассказав о том, что у нее долгое время проблемы с волосами. Некоторые СМИ пишут, что данная прическа Наоми, кудри шоколадно-карамельного оттенка - ее собственные волосы.

Добавим, что звезда выбрала для своего выхода платье в оттенке пыльной розы, которое дополнила бежевым пиджаком и очками авиаторами.

Н. Гасымова

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