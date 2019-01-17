Ройа хочет повторить успех яйца - "Если фото не наберет миллион лайков, то ..." - ФОТО

Яйцо-рекордсмен - одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, к обсуждению которой присоединилась и заслуженная артистка Ройа Айхан, обратившаяся к своим поклонникам с просьбой помочь ей набрать 1.000.000 like под снимком, на котором ее лицо изображено с помощью фоторедактора на яйце.

"Если это фото не наберет 1.000.000 like, я отдам страницу своему сыну, так как он хочет страницу, которая официально подтверждена со стороны Instagram. Хотя бы буду уважаема в доме", - пошутила Ройа, обращаясь к своим поклонникам.

На данный момент количество like под снимком певицы перевалило за 96.000.

Напомним, что фотография яйца, о которой говорит весь мир, была размещена в профиле @world_record_egg 4 января - в комментарии к ней содержался призыв установить мировой рекорд, сделав "самый залайканный пост в Instagram". На данный момент снимок куриного яйца набрал почти 47. 000.000 like, количество которых продолжает расти.

Н. Гасымова

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