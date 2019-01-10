49-летняя Джей Ло продемонстрировала идеальную форму в новой фотосессии - ФОТО

Главной героиней февральского номера американского глянцевого издания Harper's Bazaar стала мировая суперзвезда, певица и актриса Дженнифер Лопес.

В новой фотосъемке Джей Ло, которая тщательно следит за своей физической формой и ежедневно занимается спортом, вновь продемонстрировала миру свои идеальные формы, показав, что для нее возраст - это всего лишь цифра. 49-летняя актриса и певица предстала в смелых образах - купальниках и боди, подчеркивающих атлетичную фигуру. Стилистика съемки также была направлена на то, чтобы представить Джей Ло сильной, красивой и смелой героиней, позирующей в образе спортсменки.

Как сообщает Lady.Day.Az, артистка дала большое, подробное интервью о своей жизни. Она отметила, что горда своим сегодняшним состоянием и положением - тем, как она выглядит, каких прекрасных детей воспитывает и с каким хорошим партнером состоит в отношениях. Лопес отметила, что в СМИ ее пытаются представить "плохим человеком и дивой", но она всегда отвечает: "О ком вы говорите?" "Не все идеально, но я очень горжусь, что со всем, что я пережила в своей личной жизни, я все еще оптимистична и полна надежд", - говорит артистка.

Лопес также рассказала о своей ранней карьере, когда все вокруг твердили, что она не сможет заниматься и развиваться в нескольких сферах одновременно (в частности, петь и играть). "Я чувствовала себя очень ограниченно из-за этого, потому что хотела заниматься разными вещами. По крайней мере, я собиралась все попробовать!" - добавила она. Артистка признается, что очень устает из-за всего, что делает, но не намерена останавливаться до тех пор, пока не почувствует, что ей больше нечего сказать.



Напомним, что в 2018 году на экраны вышла комедия "Начни сначала" в главной роли с Дженнифер Лопес, а также ее новый альбом Por Primera Vez.

Н. Гасымова

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